Polaków nie będzie na Mistrzostwach Świata, ale dostają komedię o mundialu. Tylko dla dorosłych

Komedia "Balls Up" zadebiutowała globalnie na Prime Video dziś, 15 kwietnia.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Peter Farrelly ("Green Book", "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę"), według scenariusza, który napisał duet Paul Wernick i Rhett Reese ("Zombieland", "Deadpool", "Iluzja 3").

Wernick i Reese są także producentami, a wraz z nimi David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger i Andrew Muscato,

Komedia otrzymała kategorię wiekową R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie komedii znaleźli się Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, a także Molly Shannon, Sacha Baron Cohen i Eric André .

O czym jest film?

W tej nieprzyzwoitej, szalonej komedii dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser) idą na całość i proponują odważny sponsoring prezerwatyw zapewniających pełną ochronę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gdy ich pijacka celebracja w Brazylii wywołuje globalny skandal, muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.