Polaków nie będzie na Mistrzostwach Świata, ale dostają komedię o mundialu. Tylko dla dorosłych

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 18:00
Mark Wahlberg i Paul Walter Hauser w komedii "Balls Up"
Polaków zabraknie na Mistrzostwach Świata. Na pocieszenie dostają komedię o mundialu w reżyserii zdobywcy Oscara – Petera Farrelly'ego "Balls Up" z Markiem Wahlbergiem i Paulem Walterem Hauserem w rolach głównych. Gdzie polscy widzowie mogą oglądać szaloną historię globalnego skandalu podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej?

Komedia "Balls Up" zadebiutowała globalnie na Prime Video dziś, 15 kwietnia.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Peter Farrelly ("Green Book", "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę"), według scenariusza, który napisał duet Paul Wernick i Rhett Reese ("Zombieland", "Deadpool", "Iluzja 3").

Wernick i Reese są także producentami, a wraz z nimi David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger i Andrew Muscato,

Komedia otrzymała kategorię wiekową R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub  pełnoletnim opiekunem.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie komedii znaleźli się Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, a  także Molly Shannon, Sacha Baron Cohen i Eric André .

O czym jest film?

W tej nieprzyzwoitej, szalonej komedii dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser) idą na całość i proponują odważny sponsoring prezerwatyw zapewniających pełną ochronę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gdy ich pijacka celebracja w Brazylii wywołuje globalny skandal, muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.

Powiązane
"Genialna Morgan", sezon 2., odcinek 15.
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Coraz bliżej finału
"Testamenty"
Najbardziej wyczekiwany serial roku nie zawiódł. Adaptacja bestsellerowej powieści hitem
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Zobacz
|
Jackowski
Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Ostrzega przed 2028 rokiem
Trudny quiz z historii
Trudny quiz ortograficzny. Nieliczni zdobędą powyżej 5/10
Peter Magyar
Te słowa ze Szwecji dają do myślenia. "Magyar jest dobrze uczesany, ale to nie Tusk"
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
