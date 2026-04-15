Polaków nie będzie na Mistrzostwach Świata, ale dostają komedię o mundialu. Tylko dla dorosłych

Komedia "Balls Up" zadebiutowała globalnie na Prime Video dziś, 15 kwietnia.
Kto stoi za filmem?
Film wyreżyserował Peter Farrelly ("Green Book", "Głupi i głupszy", "Sposób na blondynkę"), według scenariusza, który napisał duet Paul Wernick i Rhett Reese ("Zombieland", "Deadpool", "Iluzja 3").
Wernick i Reese są także producentami, a wraz z nimi David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger i Andrew Muscato,
Komedia otrzymała kategorię wiekową R, co oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.
Kto występuje w filmie?
W obsadzie komedii znaleźli się Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Benjamin Bratt, Eva De Dominici, Daniela Melchior, a także Molly Shannon, Sacha Baron Cohen i Eric André .
O czym jest film?
W tej nieprzyzwoitej, szalonej komedii dyrektorzy marketingu Brad (Mark Wahlberg) i Elijah (Paul Walter Hauser) idą na całość i proponują odważny sponsoring prezerwatyw zapewniających pełną ochronę podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gdy ich pijacka celebracja w Brazylii wywołuje globalny skandal, muszą uciekać przed wściekłymi kibicami, przestępcami i żądnymi władzy urzędnikami, by uratować swoje kariery i wrócić do domu cali i zdrowi.