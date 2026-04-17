Kultowy twórca nie zawodzi. Ten serial to jego najbardziej osobiste dzieło

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w piątym odcinku serialu "Madison"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana premiera piątego odcinka nowego serialu "Madison", historii miłosnej i dramatu rodzinnego o harcie ducha i przemianie, autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana, twórcy słynnego "Yellowstone", oraz z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem w rolach głównych. Gdzie można oglądać głośny serial?

Premiera piątego odcinka serialu "Madison" nastąpiła dziś, 17 kwietnia, na platformie SkyShowtime. Ostatni odcinek pojawi się w serwisie za tydzień.

O czym jest serial?

"Madison" zapowiadano jako "najbardziej osobiste dzieło w twórczości Sheridana". Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów.

W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Sześcioodcinkowa produkcja ma być "wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji".

Serial od razu po premierze wskoczył na szczyt zestawienia najpopularniejszych seriali na platformie SkyShowtime. To kolejny strzał w dziesiątkę w karierze niezawodnego Taylora Sheridana.

Kto występuje w serialu?

Obok wielkich hollywoodzkich gwiazd, Michelle Pfeiffer ("Człowiek z blizną") i Kurta Russella ("Coś"), w serialu grają Beau Garrett ("Firefly Lane"), Elle Chapman ("Mężczyzna imieniem Otto"), Patrick J. Adams ("W garniturach"), Amiah Miller ("Wojna o planetę małp"), Alaina Pollack ("The Surrender"), Ben Schnetzer ("Problem trzech ciał"), Kevin Zegers ("Power"), Rebecca Spence ("Kobieta z jeziora"), Danielle Vasinova ("1923"), Matthew Fox ("Zagubieni") i Will Arnett ("Czy mnie słychać?").

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi "Madison" są Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wszystkie sześć odcinków premierowego sezonu.

Serial został wyprodukowany przez Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions, a za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown" i "Tulsa King". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a już wkrótce do serwisu trafią seriale "Marshals: historia z Yellowstone" i "Dutton Ranch".

