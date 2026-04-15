Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwszy taki film w historii polskiego kina. Zaskakująca premiera VOD

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 17:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Sebastian Fabijański w filmie "Dziki"/NEXT FILM
"Dziki", najnowszy film akcji Macieja Kawulskiego, twórcy takich hitów, jak "Akademia Pana Kleksa" czy "Jak zostałem gangsterem", to produkcja, jakiej w naszym kraju jeszcze nie było. "Polskie kino wchodzi na zupełnie nowy poziom" – zapowiadał dystrybutor, firma Next Film. Mimo to przełomowy film poległ w kinach. Za to właśnie niespodziewanie pojawił się na VOD. Gdzie można go oglądać?

Premiera filmu "Dziki" nastąpiła 1 stycznia 2026 roku w kinach w całej Polsce, a dziś, 15 kwietnia, dzieło niespodziewanie pojawiło się tylko w jednej wypożyczalni VOD – Premiery CANAL+.

O czym jest film?

Historia "Dzikiego" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

Pierwszy taki polski film

To pierwszy w historii polskiego kina film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 mm – legendarnego narzędzia, które wykorzystywali twórcy światowych superprodukcji takich jak "Diuna", "Oppenheimer" czy "Dunkierka". Na świecie istnieje zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy tej kamery. Jej ogromna matryca – trzykrotnie większa od standardowego formatu Super 35 – oraz rozdzielczość 6K pozwalają uzyskać spektakularną głębię obrazu, wyjątkową plastykę i ilość detali niespotykaną dotąd w polskich produkcjach. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("Akademia Pana Kleksa", Jak pokochałam gangstera").

ALEXA 65 pozwala uchwycić naturę w jej pełnej skali i potędze – z niesamowitą szczegółowością, głębią obrazu i kinowym oddechem, który trudno osiągnąć innymi środkami. Chcieliśmy, by dzikość, samotność i siła przyrody były nie tylko tłem, ale pełnoprawnym bohaterem filmu. To narzędzie dało nam możliwość opowiedzenia tej historii w sposób wizualnie poruszający i prawdziwy – mówił reżyser Maciej Kawulski.

Aktorskie wyzwanie Tomasza Włosoka

W roli głównej występuje Tomasz Włosok ("Jak pokochałam gangstera", "Jak zostałem gangsterem", "Zielona granica"). Tym razem aktor mierzy się z wyzwaniem, które wymaga absolutnej precyzji i odwagi – jego bohater nie mówi, a cała ekspresja opiera się na fizyczności, mimice i spojrzeniach.

Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji – przyznawał Tomasz Włosok.

W znakomitej obsadzie znaleźli się także Sebastian Fabijański ("Botoks", "Miasto 44", "Kobiety mafii"), Leszek Lichota ("Znachor", "Czas honoru", "Boże Ciało"), Agata Buzek ("Rewers", "Niewinne", "Jeziorak"), Zofia Jastrzębska ("Warszawianka", "Infamia", "Dziewczyna i kosmonauta"), Sebastian Dela ("W głębi lasu", "Idź przodem, bracie", "W lesie dziś nie zaśnie nikt") oraz debiutująca Angelika Włoch.

Nowy rozdział w polskim kinie

"Dziki" zapowiadany był jako "film, który otwiera nowy rozdział w polskiej kinematografii – zarówno pod względem technologicznym, jak i narracyjnym. To produkcja, którą koniecznie trzeba zobaczyć w kinie, aby w pełni doświadczyć potęgi obrazu w jakości, którą Polacy znali do tej pory jedynie z największych hollywoodzkich widowisk".

Mimo to Polacy nie docenili przełomu – dzieło poległo w kinach. Czas pokaże, czy odżyje na VOD.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+polski filmtomasz włosokDziki
Powiązane
"Genialna Morgan", sezon 2., odcinek 15.
Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Coraz bliżej finału
"Testamenty"
Najbardziej wyczekiwany serial roku nie zawiódł. Adaptacja bestsellerowej powieści hitem
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwszy taki film w historii polskiego kina. Zaskakująca premiera VOD »
Zobacz
|
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Trudny quiz wiedzy o życiu w czasach PRL. 10/10 możliwe tylko dla urodzonych przed 1989 rokiem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Papież Leon XIV
Niepokojące doniesienia z Algierii. Zamach podczas wizyty papieża Leona XIV
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie czerwonego samochodu na parkingu, na ekranie telefonu widoczne menu aparatu w języku polskim, ilustracja do artykułu o kontrolach abonamentu RTV w autach
Ta opłata to obowiązek. Za 9 dni kontrolerzy zaczną robić zdjęcia
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj