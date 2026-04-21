Hit, jakiego dawno nie było. Oryginalny film przyciągnął do kin 200 tys. Polaków

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Zendaya w filmie "Drama"/Materiały prasowe
W jednym z wydań "Boston Globe" ukazało się ogłoszenie o zaręczynach Roberta Pattinsona i Zendayi. Ta aktorska para bierze ślub w... komedii romantycznej "Drama" w reżyserii Kristoffera Borgliego, twórcy głośnego "Dream Scenario". "Ten film serwuje widzom niezwykle odświeżające spojrzenie na gatunek, którzy wszyscy kochają, nawet jeśli nie chcą się do tego przyznać" – twierdzi dystrybutor. "Drama" podbija polskie kina.

Nietypowa komedia romantyczna "Drama" pojawiła się w polskich kinach 10 kwietnia 2026 roku i wystarczył tydzień, by na ten oryginalny film wybrało się ponad 200 tys. Polaków. Na Zachodzie dzieło także jest hitem – przy budżecie wynoszącym 28 milionów dolarów zarobiło już 78 milionów.

O czym jest film?

"Drama" zapowiadana była jako "komedia romantyczna dla ludzi o bardzo mocnych… sercach. Opowiada o pozornie idealnej parze, którą dopada kryzys, kiedy na kilka dni przed ślubem na jaw wychodzą skrywane tajemnice. Wtedy okazuje się, jak cienka jest granica między miłością i nienawiścią. To banał… ale jakże prawdziwy".

Piękni, zamożni i zakochani. Ich zbliżający się ślub będzie jedynie postawieniem kropki nad "i". No, chyba że do niego wcale nie dojdzie. Na kilka dni przed ceremonią na jaw wychodzi szokująca informacja o przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w bardzo mrocznym świetle. Czy przyszły pan młody znajdzie w sobie tyle miłości, wyrozumiałości i empatii, by zrozumieć i wybaczyć? A może tu nie ma nic do wybaczania? Może wystarczy zaakceptować fakt, że osoba, z którą chce się spędzić resztę życia jest po prostu kimś zupełnie innym niż nam się wydawało? Gdyby się nad tym spokojnie zastanowić, to może być nawet zabawne. Chyba że okaże się niebezpieczne.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają najpopularniejsze światowe gwiazdy młodego pokolenia – Robert Pattinson ("Saga Zmierzch", "Batman", "Tenet", "Mickey 17", "Lighthouse", "Zgiń, kochanie") i Zendaya ("Diuna", "Challengers", "Spider-Man: Homecoming", "Król rozrywki", "Euforia"). Partnerują  im Alana Haim ("Licorice Pizza", "Jedna bitwa po drugiej") i Hailey Gates ("Nieoszlifowane diamenty", "Challengers", "Wielki Marty", "Twin Peaks").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował według własnego scenariusza Kristoffer Borgli ("Dream Scenario", "Chora na siebie").

Zachwyt krytyków

Zagraniczni i polscy krytycy są pod wrażeniem filmu. Na portalu Rotten Tomatoes "Drama" uzyskała wynik 75 proc. "Borgli nie zawodzi, choć po raz pierwszy opowiada o czymś innym niż sława. Mądry film na bardzo kontrowersyjny temat" – pisze Janek Brzozowski na Filmwebie.

