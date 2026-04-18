W kinach zarobił 113 milionów. Hitowy thriller wrócił po przerwie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
"Nie mów zła"
Po rocznej przerwie wraca w abonamencie głośny thriller "Nie mów zła", który podbił serca kinowej widowni, a także spodobał się krytykom – co rzadkie w przypadku amerykańskiego remake'u. Dreszczowiec cały czas był dostępny w wypożyczalniach VOD, jednak jakiś czas temu zniknął z oferty platformy SkyShowtime, na którą trafił przed rokiem. Gdzie teraz można go obejrzeć bez dodatkowej opłaty?

Thriller "Nie mów zła" jest dostępny od dziś, 18 kwietnia na platformie   CANAL+ online.

Gdzie wypożyczyć?

Hit "Nie mów zła" wciąż można wypożyczyć w serwisach Premiery CANAL+ i Rakuten TV – po 9,99 zł, jak również na Playerze za 10 zł oraz w iTunes Store i Prime Video – po 14,99 zł.

Kto stoi za filmem?

"Nie mów zła" to remake duńskiego thrillera pod tym samym tytułem oryginalnym ("Speak No Evil"), ale w Polsce dystrybuowanego pod tytułem "Goście". Pierwowzór w reżyserii Christiana Tafdrupa ("Straszna kobieta") pochodzi z roku 2022, więc może dziwić, że Amerykanie tak szybko zdecydowali się na remake. Tym bardziej że chwalony przez krytyków oryginał (84 proc. pozytywnych recenzji na RottenTomatoes) okazał się porażką kasową (tylko ponad 300 tysięcy dolarów wpływów na całym świecie przy 3-milionowym budżecie).

Inwestycja w przeróbkę jednak się opłaciła. "Nie mów zła" w reżyserii Jamesa Watkinsa ("Eden Lake") kosztował już znacznie więcej, bo 15 milionów dolarów, ale i zwrócił się z wielokrotną nawiązką, zarabiając w USA blisko 37 milionów, a na całym świecie prawie 77 milionów, co złożyło się na dochody w wysokości przekraczającej 113 milionów dolarów.

Co więcej, film został równie dobrze przyjęty przez krytyków (83 proc. pozytywnych recenzji), a przy tym znacznie bardziej spodobał się widzom niż jego duński odpowiednik (remake oceniło pozytywnie 84 proc., podczas gdy oryginał tylko 57 proc.).

Pochwały zebrali też aktorzy, szczególnie James McAvoy ("Split") w demonicznym wcieleniu. W obsadzie nowego filmu znaleźli się także Mackenzie Davis ("Blade Runner 2049"), Scoot McNairy ("Operacja Argo") oraz Aisling Franciosi ("Stopmotion").

O czym jest film?

W filmie amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

