Nowy thriller inspirowany polskim arcydziełem. Świat czeka w napięciu

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
"Historie równoległe"/Materiały prasowe
Coraz większe zainteresowanie budzi międzynarodowa produkcja "Historie równoległe", stanowiąca luźny remake arcydzieła Krzysztofa Kieślowskiego "Krótki film o miłości", czyli szóstej części ponadczasowego "Dekalogu". Kiedy thriller wyprodukowany przez Macieja Musiała i wyreżyserowany przez oscarowego twórcę Asghara Farhadiego trafi do kin?

"Historie równoległe" ("Histoires parallèles") trafią do polskich kin jeszcze w 2026 roku.

Premiera w Cannes

Wcześniej jednak film zostanie pokazany w Konkursie Głównym 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie powalczy o Złotą Palmę. W tym roku mija 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, który otrzymał Nagrodę Jury i FIPRESCI na festiwalu w Cannes za jedną z części "Dekalogu", jednak nie za "Krótki film o miłości", lecz "Krótki film o zabijaniu".

Jednak już sam udział "Historii równoległych" w MFF w Cannes to ogromne wyróżnienie, zważywszy, że do tegorocznej edycji zgłoszono ponad dwa i pół tysiąca filmów. Iris Knobloch, prezydentka festiwalu, przedstawiając konkursowe tytuły powiedziała: W tym roku wyróżniono obrazy, które szczególnie łączą różnorodność, wolność, a w erze rozwoju sztucznej inteligencji również kreatywność.

O czym są "Historie równoległe"?

"Historie równoległe" opowiadają o pisarce, która odkrywa trójkąt miłosny rodzący się między braćmi a tajemniczą kobietą o imieniu Anna. To też pierwszy film inspirowany arcydziełem polskiego kina, jakim jest "Dekalog" Krzysztofa Kieślowskiego. Na pierwszy ogień idzie "Krótki film o miłości", lecz producent Maciej Musiał planuje przerobić na nowo cały "Dekalog", za każdym razem zatrudniając innego wybitnego reżysera światowego formatu.

Kto stoi za filmem?

Producentami wykonawczymi filmu są popularny aktor Maciej Musiał oraz Krzysztof Piesiewicz, czyli scenarzysta "Dekalogu". Wśród producentów jest irański twórca Asghar Farhadi, który również napisał nowy scenariusz, a przede wszystkim wyreżyserował film. Farhadi ma na koncie nagrodzone Oscarem "Rozstanie", a także inne głośne dzieła, jak "Klient", "Bohater", "Przeszłość", "Wszyscy wiedzą" czy "Co wiesz o Elly?".

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie znalazły się najwybitniejsze nazwiska frankofońskiego kina, jak Isabelle Huppert ("Elle", "Pianistka", "8 kobiet"), Vincent Cassel ("Nienawiść", "Nieodwracalne", "Czarny łabędź"), Virginie Efira ("Elle", "Benedetta", "Victoria"), Pierre Niney ("Hrabia Monte Christo", "Yves Saint Laurent", "Frantz") i Catherine Deneuve ("8 kobiet", "Piękność dnia", "Parasolki z Cherbourga").

