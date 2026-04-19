Nowy serial o Czarnobylu w polskiej telewizji. Te osoby dotąd milczały

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Czarnobyl: świadkowie tragedii"
"Czarnobyl: świadkowie tragedii"/Materiały prasowe
Z okazji przypadającej na 26 kwietnia 1986 roku 40. rocznicy katastrofy w Czarnobylu, polska telewizja wyemituje czteroodcinkowy serial dokumentalny "Czarnobyl: świadkowie tragedii". Po raz pierwszy przed kamerą swoimi doświadczeniami dzielą się osoby, które przez dekady milczały. Gdzie i kiedy będzie można oglądać serial?

Serial "Czarnobyl: świadkowie tragedii" ("Chernobyl: Inside the Meltdown") zostanie wyemitowany na kanale National Geographic w formie dwudniowego bloku programowego. Emisję czterech godzinnych odcinków zaplanowano na dziś i jutro, niedzielę i poniedziałek, 19 i 20 kwietnia, od godz. 20:00 po dwa odcinki każdego dnia.

Perspektywa bezpośrednich uczestników

Serial opiera się na relacjach osób uczestniczących w akcji ratunkowej oraz procesie przekazywania informacji w 1986 roku. Wśród rozmówców pojawiają się świadkowie, którzy po raz pierwszy zdecydowali się opisać swoje doświadczenia przed kamerą.

Perspektywę bezpośrednich uczestników reprezentuje m.in. Sergei Belyakov, likwidator pracujący na dachu reaktora nr 3 (tzw. biorobot). Głos oddano także korespondentom zagranicznym, w tym Wyattowi Andrewsowi z CBS, który relacjonował przebieg blokady informacyjnej w Moskwie bezpośrednio po wybuchu.

Osobiste relacje i odtajnione dokumenty archiwalne

Warstwę faktograficzną i weryfikację danych technicznych zapewnia Adam Higginbotham, autor bestsellera "O północy w Czarnobylu". Program zestawia osobiste relacje z odtajnionymi dokumentami archiwalnymi, opisując przebieg zdarzeń od momentu awarii aż po budowę sarkofagu.

Dokument skupia się na rekonstrukcji faktów poprzez doświadczenia konkretnych ludzi zaangażowanych w opisywane wydarzenia.

O czym opowiadają poszczególne odcinki?

  • Odcinek 1: "Piekło" ("Inferno") – rekonstrukcja pierwszych godzin po wybuchu, walka strażaków i początek chaosu w elektrowni.
  • Odcinek 2: "Tuszowanie prawdy" ("Cover Up") – historia radzieckiej blokady informacyjnej, milczenia władz i prób ukrycia skali katastrofy przed światem.
  • Odcinek 3: "Poświęcenie" ("Sacrifice") – skupienie na losach likwidatorów (w tym "biorobotów" pracujących na dachu) oraz ogromnym ludzkim koszcie zabezpieczania reaktora.
  • Odcinek 4: "Pokłosie" ("Fallout") – analiza długofalowych skutków katastrofy, wpływ na upadek Związku Radzieckiego oraz obecna sytuacja w Strefie Wykluczenia.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
