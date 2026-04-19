Nowy serial o Czarnobylu w polskiej telewizji. Te osoby dotąd milczały

Serial "Czarnobyl: świadkowie tragedii" ("Chernobyl: Inside the Meltdown") zostanie wyemitowany na kanale National Geographic w formie dwudniowego bloku programowego. Emisję czterech godzinnych odcinków zaplanowano na dziś i jutro, niedzielę i poniedziałek, 19 i 20 kwietnia, od godz. 20:00 po dwa odcinki każdego dnia.

Perspektywa bezpośrednich uczestników

Serial opiera się na relacjach osób uczestniczących w akcji ratunkowej oraz procesie przekazywania informacji w 1986 roku. Wśród rozmówców pojawiają się świadkowie, którzy po raz pierwszy zdecydowali się opisać swoje doświadczenia przed kamerą.

Perspektywę bezpośrednich uczestników reprezentuje m.in. Sergei Belyakov, likwidator pracujący na dachu reaktora nr 3 (tzw. biorobot). Głos oddano także korespondentom zagranicznym, w tym Wyattowi Andrewsowi z CBS, który relacjonował przebieg blokady informacyjnej w Moskwie bezpośrednio po wybuchu.

Osobiste relacje i odtajnione dokumenty archiwalne

Warstwę faktograficzną i weryfikację danych technicznych zapewnia Adam Higginbotham, autor bestsellera "O północy w Czarnobylu". Program zestawia osobiste relacje z odtajnionymi dokumentami archiwalnymi, opisując przebieg zdarzeń od momentu awarii aż po budowę sarkofagu.

Dokument skupia się na rekonstrukcji faktów poprzez doświadczenia konkretnych ludzi zaangażowanych w opisywane wydarzenia.

