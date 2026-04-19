Polski serial szpiegowski hitem. Historia agentów z Kiejkut przyciągnęła milion telewidzów

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Paulina Gałązka w siódmym odcinku serialu "Wojna zastępcza"/Materiały prasowe
Już dziś nastąpi wyczekiwana premiera siódmego odcinka nowego polskiego serialu szpiegowskiego TVP "Wojna zastępcza" o agentach z Kiejkut, który telewizja pokazuje w tym samym paśmie, co przed rokiem drugi sezon "Zatoki szpiegów". Czy nowy serial również cieszy się taką popularnością? O której godzinie jest emitowany?

Siódmy odcinek serialu "Wojna zastępcza", zatytułowany "Autobus", zadebiutuje dziś, w niedzielę, 19 kwietnia o godz. 20:25 na antenie TVP1, a kolejne z trzynastu odcinków będą nadawane co tydzień.

Milion widzów serialu

Serial okazał się hitem. Przyciąga średnio przed telewizory ponad milion widzów. Jest także szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

Pierwszy odcinek miał średnio 1,22 mln widzów, drugi – 1,03 mln, a trzeci – 914 tys. Mimo że wydaje się, że widownia serialu topnieje, to wciąż daje średnio 1,06 mln widzów. Dopiero z danych oglądalności kolejnych odcinków będzie można wnioskować, czy następują  systematyczne spadki, czy milionowa średnia zostaje utrzymana.

Kto występuje w serialu?

W główne role polskich szpiegów wcielają się Mateusz Więcławek, Waleria Gorobets, Piotr Witkowski i Karol Bernacki. W serialu znaczące role grają także m.in. Paulina Gałązka, Mariusz Bonaszewski, Mirosław Haniszewski, Dawid Dziarkowski, Adam Wietrzyński oraz Cezary Żak.

O czym jest serial?

Artur (Mateusz Więcławek), Zuza (Waleria Gorobets), Budyń (Piotr Witkowski) i Gutek (Karol Bernacki) poznają się na szkoleniu w najważniejszej polskiej szkole dla szpiegów w Kiejkutach. Nie są typowymi agentami, nigdy też nie mieli nic wspólnego z wojskiem, jednak każde z nich ma pewne, niecodzienne umiejętności i cechy, które zdecydowały o tym, że zostali wybrani do elitarnej szkoły przez swojego mentora, nowego szefa UOP Sadowskiego (Mirosław Haniszewski).

Ich działalność jako grupy agentów zaczyna się w 1991 roku, w drugim roku przemian społeczno-gospodarczych po upadku komunizm w Polsce w 1989 roku. W Polsce wciąż stacjonują wojska rosyjskie. W 1991 roku ZSRR się rozpada, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś uzyskują niepodległość. Rosjanie decydują o wycofaniu swoich wojsk z krajów bloku wschodniego. Generał Dubynin (Cezary Żak), pułkownik Zarudin (Dawid Dziarkowski) i podoficer Wiktor (Adam Wietrzyński) chcą ukryć, a potem sprzedać dwie głowice jądrowe składowane w tajnych atomowych bazach rosyjskich w Polsce.

Tymczasem generał Smirnoff z Moskwy wysyła do Polski specjalną agentkę Nastię (Paulina Gałązka), która ma ich szpiegować i donosić o wszelkich nieprawidłowościach. Na drodze Nastii staje Artur, młodzi agenci zakochują się, ale czy jest to prawdziwe uczucie…?

Kto stoi za serialem?

"Wojna zastępcza" to serial w reżyserii Denisa Delica, który jest również współautorem scenariusza obok Mateusza Pastewki, Tomasza Kępskiego i Michała Kozłowskiego.

Zdjęcia do serialu były nagrywane w ok. 80 różnych lokalizacjach, w tym m.in. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, który zagrał Legnicę, Bieszczadach, które zagrały Bałkany, oraz w Świętochłowicach, które zagrały Sarajewo.

Źródło dziennik.pl
Powiązane
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026
"Poszukiwany, poszukiwana"
Najlepsze polskie filmy w streamingu. Klasyki PRL i lat 90. na jednej platformie
"Pojedynek"
Polski thriller wojenny rzucił wyzwanie historii. Kino do tej pory o tym milczało
Kiedy siać ogórki na rozsadę?
Kiedy siać ogórki w domu? Jak siać ogórki na rozsadę?
Kierowca w samochodzie
1920 zł opłaty karnej. Kierowcy dostają wezwania bez ostrzeżenia. Nie ma odwołania
"Pojedynek"
Polski thriller wojenny rzucił wyzwanie historii. Kino do tej pory o tym milczało
Sakiewicz
TV Republika tonie, inne firmy Sakiewicza przynoszą dochody. Takie ma biznesy szef telewizji
Niedziela handlowa w kwietniu - czy jest to niedziela 19.04.2026 r.
Niedziela handlowa 19.04.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 19 kwietnia czy tylko Żabka?
Ceny paliw
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
