Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial na podstawie kultowej komedii. To już przedostatni odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Ted", sezon 2.
"Ted", sezon 2.
Siódmy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu "Ted", stanowiącego prequel kultowej serii komedii, trafił właśnie na popularną platformę streamingową w Polsce. Jej abonenci przed miesiącem dostali od razu trzy odcinki nowego sezonu. Zarówno widzowie, jak krytycy są zachwyceni nową odsłoną. Gdzie można ją oglądać?

Siódmy i zarazem przedostatni odcinek drugiego sezonu hitowego serialu komediowego "Ted" można oglądać od dziś, 17 kwietnia, wyłącznie w SkyShowtime. Ostatni z ośmiu odcinków trafi do serwisu za tydzień.

Skok jakości

Krytycy zwracają uwagę na niesamowity skok jakości serialu. Potwierdzają to dane z opiniotwórczego portalu Rotten Tomatoes – w przypadku pierwszego sezonu 74 proc. recenzji było pozytywnych, podczas gdy drugi sezon ocenia pozytywnie pełne 100 proc. recenzentów.

O czym jest serial?

Akcja serialu, poprzedzająca wydarzenia przedstawione w serii filmów, rozgrywa się w 1993 roku, kiedy chwila największej sławy misia Teda właśnie przemija. Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) – i kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.

"Ted" oczami twórców

Każde pokolenie rozwija swój własny, unikalny styl artystyczny, swój własny sposób postrzegania świata. W latach 20. dokonano jazzowej rewolucji. W latach 50. do głosu doszedł ekspresjonizm abstrakcyjny. My potrafimy tworzyć unikalne kontynuacje kasowych kinowych hitów, które trafiają do serwisów streamingowych. Pozostając wiernymi tej tradycji, oddajemy w ręce widzów serial "Ted". Jest to prequel serii filmów Ted. Choć akcja serialu rozgrywa się w latach 90., przekazuje on ponadczasową prawdę – bycie 16-latkiem jest do bani. Jedyne, co pozwala przetrwać ten trudny czas, to prawdziwy przyjaciel – nawet jeśli jest to magiczny miś o niewyparzonym języku i wielkim zamiłowaniu do narkotyków. Wszyscy trzej w latach 90. byliśmy nastolatkami z Bostonu i okolic, gdzie toczy się akcja serialu, więc przedstawione tu historie są nam bardzo bliskie. Zafundowaliśmy naszym bohaterom doświadczenia i upokorzenia, jakie sami przeżyliśmy. Wiele rzeczy też wymyśliliśmy (scenariusz musi mieć wiele stron, a prawdziwe życie jest zazwyczaj nudne) – tak o serialu opowiadali sami twórcy: Seth MacFarlane (pełniący obowiązki producenta wykonawczego, scenarzysty, reżysera oraz showrunnera), Paul Corrigan i Brad Walsh (pełniący obowiązki producentów wykonawczych, scenarzystów i showrunnerów).

Pierwszy sezon

Serial "Ted" zadebiutował w SkyShowtime 22 lutego 2024 roku. Serial spotkał  się z przychylnością krytyków (74 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes) i wręcz entuzjastyczną reakcją  widzów (90 proc. pozytywnych opinii tamże).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: drugi sezonSkyShowtimenowy odcinekserial komediowy
Powiązane
"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie"
Hitowy serial kryminalny w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon
Mark Wahlberg i Paul Walter Hauser w komedii "Balls Up"
Polaków nie będzie na Mistrzostwach Świata, ale dostają komedię o mundialu. Tylko dla dorosłych
Sebastian Fabijański w filmie "Dziki"
Pierwszy taki film w historii polskiego kina. Zaskakująca premiera VOD
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerial na podstawie kultowej komedii. To już przedostatni odcinek hitu »
Zobacz
|
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
"The Pitt", sezon 2.
"Najlepszy serial w historii". Finałowy odcinek bezprecedensowego hitu
glistnik pospolity jaskółcze ziele
Zniknie ze sklepów już 4 maja. Zakaz ministerstwa wchodzi w życie
Policja, prawo jazdy
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 7/10 to wynik pozytywny
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj