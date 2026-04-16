Dziennik Gazeta Prawana logo

Popularny serial kryminalny wrócił. Kolejne odcinki już dziś

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Milczący świadek"
"Milczący świadek"/BBC
Fani perypetii dr Nikki Alexander mają się z czego cieszyć. Już dziś na antenie jednej z polskojęzycznych telewizji będzie można obejrzeć kolejne odcinki popularnego serialu kryminalnego "Milczący świadek", gdzie na zespół dr Alexander czekają nowe sprawy. Gdzie i o której godzinie można oglądać 28. sezon hitu?

Trzeci i czwarty odcinek nowego sezonu serialu "Milczący świadek" zostaną wyemitowane już dziś, w czwartek, 16 kwietnia, od godz. 21:00 na antenie BBC First. Co czwartek stacja pokazje dwa odcinki. Powtórki można oglądać w soboty, od godz. 22:00. Serial jest też dostępny w serwisie BBC Player.

Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Dr Nikki Alexander, ekspert ds. kryminalistyki Jack Hodgson, doświadczona profesorka patologii Harriet Maven oraz błyskotliwa analityczka Kit Brooks staną przed kolejnymi wyzwaniami.

Wśród spraw, którymi zajmie się zespół, są m.in.: makabryczne znalezisko w kanale, tajemnicze ataki na starsze osoby, powrót uzbrojonego w młotek napastnika oraz zagadkowa śmierć pasażera samolotu. Emocji na pewno nie zabraknie.

Kto występuje w serialu?

W dr Nikki Alexander już od ponad dwóch dekad wciela się Emilia Fox ("Pianista", "Cashback", "Dorian Gray"), jako Jack Hodgson występuje David Caves ("Jackie", "Żelazny rycerz 2"), w Harriet Maven wciela się Maggie Steed ("Malowany welon", "Lekarstwo na życie", "Transformers: Ostatni rycerz"), zaś Kit Brooks portretuje Francesca Mills ("Bandyci czasu", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Zoolander 2").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonBBCEmilia Fox
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularny serial kryminalny wrócił. Kolejne odcinki już dziś »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj