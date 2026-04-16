Kryminalny hit wrócił. To serial inspirowany kultowym filmem

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Blue Ridge", sezon 2./Materiały prasowe
Ceniony serial kryminalny "Blue Ridge", inspirowany kultowym filmem z 2020 roku o tym samym tytule, powraca na antenę polskiej telewizji. Wszystkie odcinki drugiego sezonu zostaną wyemitowane jeszcze w kwietniu. Gdzie można oglądać kolejne dwa z sześciu odcinków składających się na najnowszą odsłonę?

Serial "Blue Ridge" wraca na kanał 13 Ulica z nowymi odcinkami drugiego sezonu już dziś, 16 kwietnia, o godz. 22:00. Kolejne odcinki, emitowane po dwa, można oglądać w każdy czwartek o tej samej porze, aż do finału sezonu zaplanowanego na 30 kwietnia.

O czym jest serial?

Produkcja, inspirowana kultowym filmem z 2020 roku o tym samym tytule, opowiada o szeryfie Justinie Wisie i jego dwóch zastępcach, którzy stają do walki o bezpieczeństwo niewielkiego miasteczka  w Appalachach. Każde kolejne śledztwo wystawia na próbę ich lojalność, determinację i kruchą równowagę panującą w lokalnej społeczności. Narastające konflikty, sfrustrowani przestępcy, nieprzewidywalni przyjezdni oraz bezwzględni zabójcy burzą spokój mieszkańców, których Justin przysiągł chronić.

O czym jest drugi sezon?

Drugi sezon skupia się na zmieniających się relacjach w społeczności oraz coraz większej odpowiedzialności spoczywającej na osobie noszącej odznakę szeryfa – w miejscu, gdzie wszyscy znają się nawzajem, wraz z ich historiami.

W "Blue Ridge" sprawiedliwość ma osobisty wymiar i zdobywana jest krok po kroku – w każdej walce, każdym śledztwie i z każdą odkrytą prawdą.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych ponownie występują Johnathon Schaech ("Szaleństwa młodości", "Houdini") oraz Sarah Lancaster ("Chuck", "Sędzia") jako Elli Wise, Taegen Burns ("Urojenie", "Potężne Kaczory: Sezon na zmiany") jako Maddie Wise, a także A. Martinez ("Longmire", "Awatar: Ostatni władca wiatru") jako Connor McGrath.

W serialu gościnnie pojawią się między innymi Bruce Boxleitner ("Babilon 5", "Tron"), Eric Close  ("W garniturach", "Bez śladu") oraz Sean Patrick Flanery ("Święci z Bostonu", "Złowrogi").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Gary Wheeler ("Mountain Top", "Lato marzeń").

Powiązane
"Testamenty"
Najbardziej wyczekiwany serial roku nie zawiódł. Adaptacja bestsellerowej powieści hitem
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Nowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
Niespodziewany krok Orbana. Zmienia plany na końcówkę rządów
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
