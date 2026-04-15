Serialowy hit w polskiej telewizji. Nie będzie przerwy między sezonami

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Sanktuarium: Opowieść czarownicy"/Materiały prasowe
"Sanktuarium: Opowieść czarownicy" to głośny thriller fantasy w odcinkach, który na świecie był emitowany w latach 2024-2025. Ceniony serial wreszcie mogą oglądać także Polacy. Co więcej, od razu po emisji pierwszego sezonu polska telewizja pokaże drugą i jak na razie ostatnią odsłonę hitu. Gdzie i w jakich godzinach można oglądać odcinek siódmy, kończący pierwszą serię?

Premiera 1. sezonu serialu "Sanktuarium: Opowieść czarownicy" odbyła się 11 marca na kanale SCI FI. Na start wyemitowane zostały dwa odcinki, dziś, 15 kwietnia o godz. 21:00 zostanie wyświetlony odcinek siódmy i zarazem ostatni premierowej odsłony. Jednak od razu po finale pierwszej serii 2. sezon zadebiutuje 22 kwietnia i będzie emitowany co tydzień aż do finału 27 maja.

O czym jest serial?

"Sanktuarium: Opowieść czarownicy" rozgrywa się we współczesnym świecie, w którym czary są częścią rzeczywistości. Akcja toczy się w idyllicznym angielskim miasteczku Sanctuary, gdzie od setek lat czarownice są cenionymi członkiniami lokalnej społeczności. Aż do teraz…

W centrum opowieści znajduje się Sarah Fenn (Elaine Cassidy), miejscowa czarownica, do której mieszkańcy zwracają się o pomoc, gdy zawodzą konwencjonalne metody. Kiedy nastoletnia gwiazda rugby, Dan Whithall, ginie w wypadku, jego śmierć ujawnia narastającą wśród mieszkańców podejrzliwość i strach wobec Sarah oraz jej nastoletniej córki Harper (Hazel Doupe). Matka zmarłego chłopaka, Abigail (Amy de Bhrun) – niegdyś najbliższa przyjaciółka Sarah – pogrążona w żałobie postanawia pomścić syna. Rozpoczyna współczesne polowanie na czarownice, by wymierzyć "sprawiedliwość", bez względu na konsekwencje.

Kto występuje w serialu?

Poza wspomnianymi odtwórczyniami głównych ról na ekranie pojawią się także Stephanie Levi-John ("Hiszpańska księżniczka", "Zabójcza gra"), Daniel Adegboyega ("Transformers: Ostatni rycerz", "Skyfall"), Valerie O'Connor ("Wybraniec", "Miasto cienia"), Elish Liburd ("Wszystko, teraz!"), Adam Isla O'Brien ("Moonhaven", "Unexpecting"), Holly Sturton ("Akademia Dobra i Zła", "Rodzina Hardacre'ów"), Kelly Campbell ("Córka boga", "Przyjaźń czy kochanie?"), Stephen Lord ("Dom grozy", "Dawno, dawno temu") oraz Keith McErlean ("Nic nie mów", "Nowoczesna miłość").

Producentem wykonawczym serialu jest Monumental Television we współpracy z AMC Studios. Funkcję tę pełnią również Alison Owen, Debra Hayward, Amira El Nemr, Alison Carpenter oraz Jill Forbes, a showrunnerką serii jest Susie Conklin. V.V. James, Guymon Cassady i Debbie Horsfield – twórcy telewizyjnej adaptacji – także są producentami wykonawczymi.

