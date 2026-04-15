Serial kryminalny budzi coraz większe zainteresowanie w Polsce. We Francji jest uwielbiany

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Gil Alma w 11. odcinku serialu "Metoda Wagnera"/Materiały prasowe
Serial kryminalny "Metoda Wagnera" jest prawdziwym hitem we Francji, gdzie emituje się go już od sześciu lat. Teraz wreszcie i polscy widzowie poznają losy hipochondrycznego kapitana policji Césara Wagnera, który mierzy się z tajemniczymi sprawami, zaciekłą rywalizacją i prawdą, która potrafi wstrząsnąć do głębi . Jedenasty odcinek serialu już dziś będzie dostępny w Polsce – gdzie konkretnie i o której godzinie?

Jedenasty odcinek serialu "Metoda Wagnera" zadebiutuje na kanale 13 Ulica dziś, 15 kwietnia o godz. 22:00, a kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę, aż do finału sezonu 29 kwietnia.

O czym jest serial?

Kapitan César Wagner (Gil Alma) właśnie został przeniesiony do wydziału policji sądowej w Strasburgu na wschodzie Francji i próbuje odnaleźć się w nowym zespole. Towarzyszy mu doktor Elise Beaumont (Olivia Côte) – bezpośrednia, pewna siebie i bezkompromisowa patolożka sądowa. Wagner od pierwszego dnia wyznacza własne reguły gry: to oddany służbie policjant o dobrym sercu, zagorzały singiel i jednocześnie skrajny hipochondryk, całkowicie pochłonięty pracą. Jego nietypowe podejście szybko staje się wyzwaniem nie tylko dla podejrzanych, lecz także dla współpracowników. Hipochondria i obsesyjna drobiazgowość Wagnera często kłócą się z procedurami, a jego nieprzewidywalny styl zmusza wszystkich do ciągłego dostosowywania się. Elise nie zamierza mu jednak ustępować – z odwagą i ciętym dowcipem podważa jego decyzje na każdym kroku, wnosząc do śledztw energię i świeże spojrzenie. Razem tworzą duet równie chaotyczny, co skuteczny, który potrafi wpleść odrobinę humoru nawet w najtrudniejsze sprawy.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują wspomniani już Gil Alma ("Jeden dzień", "Ares") i Olivia Côte ("Sea Shadows", "WOMEN!"), a także Etienne Diallo ("Głowa do góry", "Antracyt"), Amaury de Crayencour ("Just a Fling"), Pierre Raby ("Smoke Signals", "Perfumes"), Coralie Russier ("Le Varou"), Fanny Cottençon ("Etoile Du Nord"), Antonia de Renginger ("Flashback", "Tego lata stałam się piękna"), Joséphine de Meaux ("Nietykalny", "Szczęśliwe dni"), Soufiane Guerrab ("Lepsze jutro", "Lupin") oraz Samuel Labarthe ("The Divorce", "Miłość w zimnym klimacie").

Niezwykły kryminał

W serialu bohaterowie zmierzą się m.in. ze śmiercią lokalnej wschodzącej gwiazdy, rzekomym wampirem oraz zagadką tajemniczych podziemnych tuneli. Na ich drodze staną też rodzinne sekrety, polityczne skandale i zbrodnie, które wstrząsną Strasburgiem do głębi. "To wybuchowa mieszanka napięcia, humoru i chaosu – nie kolejny zwykły kryminał, lecz odważna, wciągająca wyprawa  w najbardziej tajemnicze zakątki Alzacji" – zapewnia dystrybutor.

Polakom nowy serial podoba się coraz bardziej, zatem możemy się spodziewać kolejnych sezonów.

Powiązane
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Nowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie
"Moonflower Murders"
Niezwykły kryminał powrócił. To hołd dla klasycznych powieści detektywistycznych
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
kleszcze
Tę grupę krwi kleszcze wybierają najchętniej. Zaskakujące odkrycie naukowców
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Przepowiednia siostry Łucji. Które miasta w Polsce III wojna światowa "oszczędzi"?
Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
