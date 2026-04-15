Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy pokochali ten serial wojenny. Powrót hitu ucieszył wielu widzów

Piotr Kozłowski
47 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Misja Afganistan"
Polska telewizja rozpoczęła w lutym cotygodniowy seans kultowego polskiego serialu wojennego z 2012 roku "Misja Afganistan". To poruszająca opowieść o żołnierzach z różnymi doświadczeniami, wartościami i przekonaniami. Ich walka rozgrywa się nie tylko na poligonie, ale też w głowach. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć jedenasty odcinek serialu?

Jedenasty z trzynastu odcinków serialu "Misja Afganistan" będzie można oglądać dziś, 15 kwietnia 2026 roku o godz. 22:00 na antenie Kino Polska. Kolejne odcinki, ku radości wiernych widzów, pojawiają się co środę o godz. 22:00.

O czym jest serial?

"Misja Afganistan" przedstawia pół roku z życia polskich żołnierzy na misji w ogarniętym wojną Afganistanie. Pokazuje tym samym brutalną rzeczywistość wojskowej misji, przy czym wiernie oddaje codzienność żołnierzy, pełną ryzyka i nieustannego zagrożenia życia. Jednocześnie ujawnia osobiste konflikty bohaterów i ich wewnętrzne zmagania, tworząc pełen napięcia dramat wojenny, w którym walka o przetrwanie toczy się na wielu frontach.

Dowódcą 2. plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej jest porucznik Paweł Konaszewicz, w którego wcielił się Paweł Małaszyński. Za sprawą tej roli został nominowany do Telekamery w kategorii Najlepszy aktor.

Uczestnictwo Konaszewicza w misji jest pełne trudności. Jego podwładni sądzą, że młody porucznik otrzymał stanowisko dzięki układom i ojcu, który jest emerytowanym generałem. W biegu serialowej akcji obserwujemy rozwój konfliktu głównego bohatera z dowódcą 1. plutonu – porucznikiem Żądło (Tomasz Schuchardt). Spór narasta, gdy mężczyźni zaczynają rywalizować o kobietę – porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska).

Pierwsza taka polska produkcja

To pierwsza polska produkcja o udziale żołnierzy w afgańskich misjach zbrojnych, o których ostatnio znów było głośno za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

W rolach głównych pojawia się cała plejada polskich gwiazd – poza wspomnianymi już nazwiskami są to również m.in. Eryk Lubos (Zbój), Mikołaj Krawczyk (Iwan), Piotr Rogucki (Malbor), Marcin Piętowski (Biskup) czy Sebastian Fabijański (Młody).

"Afganistan" pod Warszawą

Ciekawostką jest to, że wszystkie zdjęcia kręcono w Polsce, na poligonie w okolicach Warszawy oraz w kamieniołomie w Piechcinie.

Podczas przygotowań do roli aktorzy przeszli szkolenie pod okiem żołnierzy ze specjalnej jednostki GROM.

W trzynastu odcinkach serialu wykorzystano aż 250 mundurów i wystrzelono 13 tysięcy sztuk amunicji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialKino Polskaserial wojennyMisja Afganistan
Powiązane
"Ekspedycja XD"
Kultowa polska komedia powraca. Ikoniczny bohater dostał własny serial
Elle Fanning w filmie "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"
Nowa adaptacja bestsellera odmładza znanych bohaterów. Obsada robi wrażenie
"Moonflower Murders"
Niezwykły kryminał powrócił. To hołd dla klasycznych powieści detektywistycznych
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy pokochali ten serial wojenny. Powrót hitu ucieszył wielu widzów »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Donald Trump
Sensacyjne doniesienia z USA. Trump rozważa przeniesienie wojsk z Hiszpanii i Niemiec do Polski
Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci
Wojskow Polskie drony MQ-9 Reaper MQ-9B SkyGuardian
Wysokie koszty i zero odstraszania. Ekspert gromi Polskę za zakup dronów z USA
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj