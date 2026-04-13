Amerykański serial hitem w Polsce. Widzowie zaskoczeni: To już koniec?

Serial "Chętni na seks" ("DTF St. Louis") składa się z 7 odcinków. Premiera ostatniego z nich nastąpiła dziś, 13 kwietnia, na platformie HBO Max. Widzowie przyzwyczajeni do znacznie dłuższych seriali, liczących przeważnie 8 lub 10 odcinków, nie kryją zaskoczenia, że finał sezonu nastąpił tak szybko.

O czym jest serial?

Czarna komedia "Chętni na seks" opowiada historię nietypowego trójkąta miłosnego. Skomplikowane relacje trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego prowadzą do przedwczesnej śmierci jednej z nich.

Już piierwsze opinie wskazywały na to, że możemy mieć do czynienia z hitem. Na portalu Rotten Tomatoes serial na starcie oceniało pozytywnie aż 80 proc. krytyków. Po trzech odcinkach doszło jednak do rzadkiej sytuacji. Z reguły bowiem im więcej recenzji przybywa, tym średnia filmu czy serialu się obniża. Tymczasem "Chętni na seks" tylko zyskali w oczach krytyków – liczba pozytywnych recenzji wzrosła do 87 proc.!

Zachwyceni są także widzowie – oglądalność serialu systematycznie rośnie, także w Polsce, gdzie na dobrą sprawę o serialu dopiero niedawno zrobiło się głośno. Tymczasem, jako się rzekło, to już koniec.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdorskiej obsadzie przewodzą Jason Bateman ("Black Rabbit", "Kontrola bezpieczeństwa", "Ozark"), David Harbour ("Stranger Things", "Hellboy", "Czarna Wdowa") i Linda Cardellini ("Avengers: Czas Ultrona", "Scooby-Doo", "Tajemnica Brokeback Mountain"), a towarzyszą im Richard Jenkins ("Kształt wody", "Spotkanie", "Tajne przez poufne"), Joy Sunday ("Wednesday", "Pies", "Drodzy biali"), debiutujący na ekranie dziecięcy aktor Arlan Ruf, Peter Sarsgaard ("Pierwsza strona", "Powrót do Garden State", "Kinsey") oraz Chris Perfetti ("Misja: Podstawówka", "Spojrzenia", "Długa noc").

Kto stoi za serialem?

Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada ("Patriota", "Cudowny chłopak", "W pogoni za szczęściem". Producentami wykonawczymi serii są Jason Bateman, David Harbour, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch (Escape Artists), Molly Allen, Bruce Terris, Michael Nelson, Michael Costigan (Bateman’s Aggregate Films), Kristina Wenson (Bravo Axolotl), Jennifer Scher (Elephant Pictures), James Lasdun, Steven Conrad oraz MGM Television.