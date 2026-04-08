Kultowy serial wrócił po 17 latach. Mało kto się spodziewał takich wyników

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
"Hoży doktorzy: powrót"
"Hoży doktorzy: powrót"/The Walt Disney Company
Nawet najwierniejsi fani powątpiewali już, że to jeszcze kiedykolwiek nastąpi. A jednak! Kultowy sitcom medyczny "Hoży doktorzy" powrócił z premierowym, dziesiątym sezonem po siedemnastu latach od premiery sezonu dziewiątego w 2009 roku. Gdzie można oglądać trzeci odcinek produkcji zatytułowanej po prostu "Hoży doktorzy: powrót"?

Trzeci odcinek serialu "Hoży doktorzy: Powrót", czyli po prostu dziesiątego sezonu kultowego sitcomu, zadebiutował w Polsce na platformie Disney+ dziś, 8 kwietnia. Nowe odcinki będą udostępniane w serwisie co tydzień.

Spektakularne wyniki

Nowy-stary serial od premiery notuje spektakularne wyniki oglądalności. Zachwyceni są również krytycy – według danych z portalu Rotten Tomatoes aż 90 proc. z nich ocenia powrót produkcji pozytywnie. Mało kto spodziewał się takich rezultatów.

Co się  wydarzy w serialu?

J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Zach Braff jako John "J.D." Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Inni członkowie oryginalnej obsady, Judy Reyes i John C. McGinley, wystąpią gościnnie odpowiednio jako Carla i dr Perry Cox.

W rolach gościnnych pojawią się również Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott.

Kto stoi za serialem?

Twórca oryginalnej serii, Bill Lawrence (Doozer Productions), powraca jako producent wykonawczy. Funkcję tę pełnią również Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison oraz Sarah Chalke, oprócz ponownego wcielenia się w swoje role także pełnią funkcję producentów wykonawczych. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest Aseem Batra, a grono producentów wykonawczych uzupełnia Randall Winston. Serial powstał na zlecenie 20th Television, część Disney Television Studios.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy serial wrócił po 17 latach. Mało kto się spodziewał takich wyników »
