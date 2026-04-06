Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy dopiero co odkryli ten serial. Tymczasem to już przedostatni odcinek

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jason Bateman w serialu "Chętni na seks"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych platform streamingowych dostępnych w Polsce pojawił się właśnie nowy odcinek serialu komediowego "Chętni na seks" ("DTF St. Louis"). W produkcji stworzonej przez Stevena Conrada w rolach głównych występują Jason Bateman, David Harbour oraz Linda Cardellini. Gdzie można oglądać szósty i zarazem przedostatni odcinek serialu, który zdaniem widzów i krytyków z czasem tylko zyskuje na jakości?

Serial "Chętni na seks" ("DTF St. Louis") składa się z 7 odcinków. Premiera szóstego z nich nastąpiła dziś, 6 kwietnia, na platformie HBO Max. Finałowy epizod zostanie udostępniony w serwisie za tydzień.

O czym jest serial?

Czarna komedia "Chętni na seks" opowiada historię nietypowego trójkąta miłosnego. Skomplikowane relacje trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego prowadzą do przedwczesnej śmierci jednej z nich.

Pierwsze opinie wskazywały na to, że możemy mieć do czynienia z hitem. Na portalu Rotten Tomatoes serial na starcie oceniało pozytywnie aż 80 proc. krytyków. Po trzech odcinkach doszło jednak do rzadkiej sytuacji. Z reguły bowiem im więcej recenzji przybywa, tym średnia filmu czy serialu się obniża. Tymczasem "Chętni na seks" tylko zyskują w oczach krytyków – liczba pozytywnych recenzji wzrosła do 87 proc.!

Zachwyceni są także widzowie – oglądalność serialu systematycznie rośnie, także w Polsce, gdzie na dobrą sprawę o serialu dopiero robi się głośno. Tymczasem on już  zmierza ku końcowi...

Kto występuje w serialu?

Gwiazdorskiej obsadzie przewodzą Jason Bateman ("Black Rabbit", "Kontrola bezpieczeństwa", "Ozark"), David Harbour ("Stranger Things", "Hellboy", "Czarna Wdowa") i Linda Cardellini ("Avengers: Czas Ultrona", "Scooby-Doo", "Tajemnica Brokeback Mountain"), a towarzyszą im Richard Jenkins ("Kształt wody", "Spotkanie", "Tajne przez poufne"), Joy Sunday ("Wednesday", "Pies", "Drodzy biali"), debiutujący na ekranie dziecięcy aktor Arlan Ruf, Peter Sarsgaard ("Pierwsza strona", "Powrót do Garden State", "Kinsey") oraz Chris Perfetti ("Misja: Podstawówka", "Spojrzenia", "Długa noc").

Kto stoi za serialem?

Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada ("Patriota", "Cudowny chłopak", "W pogoni za szczęściem". Producentami wykonawczymi serii są Jason Bateman, David Harbour, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch (Escape Artists), Molly Allen, Bruce Terris, Michael Nelson, Michael Costigan (Bateman’s Aggregate Films), Kristina Wenson (Bravo Axolotl), Jennifer Scher (Elephant Pictures), James Lasdun, Steven Conrad oraz MGM Television.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy dopiero co odkryli ten serial. Tymczasem to już przedostatni odcinek »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj