Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowy serial podbił Polskę i świat. To już półmetek

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Rooster"/HBO
Na popularnej platformie streamingowej zadebiutował piąty odcinek nowej produkcji komediowej z uwielbianym Steve'em Carellem w roli głównej. Serial "Rooster" składa się z 10 odcinków i został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Widzowie są zachwyceni, a krytycy także są na "tak" – aż 88 proc. recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych. Gdzie można oglądać nowy serial?

Piąty odcinek serialu "Rooster" pojawił się dziś,  6 kwietnia 2026 roku na platformie HBO Max, a kolejne odcinki będą udostępniane na platformie co tydzień.

Światowy hit

Serial podbija światową, w tym polską, widownię. Zarówno widzowie, jak i krytycy rozpisują się  o "prawdziwej rewelacji", zwracając uwagę na przedni humor i wyborne aktorstwo.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Rooster" rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Pisarz Greg Russo (Steve Carell) odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję...

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady oprócz Steve'a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

"Rooster" został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence ("Ted Lasso") oraz Matt Tarses ("Hoży doktorzy") są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu.

W grupie producentów wykonawczych znaleźli się również Jeff Ingold i Liza Katzer z ramienia Doozer, a także Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen oraz Anthony King.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: HBO MAXserial komediowyCharly CliveSteve Carell
Powiązane
"Piekło kobiet"
Nowy polski serial kryminalny hitem. To już przedostatni odcinek
"The Pitt", sezon 2., odcinek 13.
Najlepszy serial w historii? Eksperci pod wrażeniem. "To niespotykane"
"Detektyw Surprenant: morderstwo na wyspie"
Kryminalny hit wreszcie w Polsce. Świat obejrzał już drugi sezon mocnego serialu
Policja
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, 7/10 to wynik eksperta
Policja kontroluje kierowcę
6 kwietnia nie trzeba będzie wyprzedzać. Oto zmiany dla kierowców
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj