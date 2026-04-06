Dziennik Gazeta Prawana logo

Serial z kultowego uniwersum rozczarował, ale co z tego? Porażka bez wpływu na oglądalność

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Marshals: historia z Yellowstone"
Nastąpiła premiera szóstego odcinka najnowszej produkcji autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. Mowa o kolejnym spin-offie serialu "Yellowstone", mianowicie "Marshals: historia z Yellowstone" ("Marshals: A Yellowstone Story"), w którym śledzimy losy Kayce'a Duttona. Gdzie można oglądać nowy odcinek?

Szósty odcinek serialu "Marshals: historia z Yellowstone" pojawił się  dziś, 6 kwietnia 2026 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

Pierwsza wpadka

Co nieprzyjemnie zaskakujące, "Marshals: historia z Yellowstone" jest pierwszym serialem z uniwersum "Yellowstone", który nie spodobał  się znacznej części krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes tylko 44 proc. recenzji jest pozytywnych. Co gorsza, jeszcze bardziej rozczarowani są widzowie – wśród użytkowników portalu jedynie 29 proc. ocenia serial przychylnie.

"Nadal jest tu coś obiecującego, ale jak na pierwsze trzy odcinki, to za mało" – pisze Verne Gay w "Newsday".

"Potężne rozczarowanie" – spostrzega wielu recenzentów.

Jednak porażka artystyczna nie wpływa na oglądalność. To znak czasów: widzowie narzekają, ale oglądają – SkyShowtime nie ma obecnie popularniejszego tytułu na platformie.

O czym jest serial?

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals , gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. On i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) i Miles Kittle (Tatanka Means) – starają się jednocześnie udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie oraz pogodzić obowiązki służbowe i troskę o najbliższych. Dla Kayce'a są to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu poza Lukiem Grimesem znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to licząca pięć sezonów kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialnowy odcinekMarshals
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerial z kultowego uniwersum rozczarował, ale co z tego? Porażka bez wpływu na oglądalność »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj