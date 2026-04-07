Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowa polska komedia rozszerzyła uniwersum. Uwielbiany bohater dostał własny serial

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 8 minut
Michał Czernecki w serialu "Ekspedycja XD"/Canal+
Okazuje się, że zapowiadana w maju ubiegłego roku "Eskapada XD", czyli trzeci sezon przebojowego uniwersum XD, składającego się dotąd z "Edukacji XD" i "Emigracji XD", nie będzie ostatnim serialem na bazie hitowej powieści Malcolma XD. Nadjeżdża bowiem serial "Ekspedycja XD", będący spin-offem uniwersum, a opowiadający o losach uwielbianego kierowcy Zbyszka. Na której platformie VOD będzie można śledzić przygody wąsatego tirowca i kiedy nastąpi premiera serialu? Jest zwiastun i data premiery.

Serial "Ekspedycja XD" pojawi się już 24 kwietnia na platformie CANAL+ online.

Michał Czernecki w podwójnej roli

"Emigracja XD" i "Edukacja XD" to znakomite produkcje, które spotkały się z szerokim uznaniem naszej publiczności – uniwersum stworzone przez utalentowanego autora Malcolma XD, jak i znakomicie nakreślone postaci niezmiennie budzą entuzjastyczne emocje. Spin-off serii, nasz nowy projekt "Ekspedycja XD", to wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzom CANAL+. Ten projekt to fantastyczna, pełna humoru i szybkich twistów historia. W roli głównej, a nawet podwójnej, wystąpi Michał Czernecki. Spodziewajcie się niespodziewanego – mówiła we wrześniu ubiegłego roku Kasia Mazurkiewicz, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+.

Bardzo cieszę się, że uniwersum spod szyldu XD rozwija się o kolejną opowieść. To efekt pracy świetnego zespołu aktorskiego i producenckiego. Widzowie pokochali Zbyszka i zainspirowali nas do stworzenia osobnej historii – zrobiliśmy wszystko, by była równie barwna i wyjątkowa jak on sam – dodawała Dorota Kośmicka, producentka serialu z Jake Vision DGA Studio.

I rzeczywiście – tym razem w centrum historii stają bliźniacy Zbyszek i Wojtek, w których w podwójnej roli wciela się Michał Czernecki.

Po powrocie do Polski Wojtek godzi się z bratem Zbyszkiem. Razem postanawiają odzyskać rodzinny spadek, który przed laty przejęła przebiegła ciotka. W realizacji planu pomagają im dobrze znani widzom bohaterowie Szuki (Marcin Miodek), Wano (Mikołaj Chroboczek) i Jola (Katarzyna Bujakiewicz) oraz oczywiście przyjaciele Zbyszka z pracy – zawodowi kierowcy. Z taką ekipą można konie kraść, pytanie tylko, czy da się też odzyskać spadek.

Kto stoi za serialem "Ekspedycja XD"?

Reżyserem serialu jest Maciej Bochniak ("The Office PL"), a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz ("Krew z krwi"). Producentkami są Ewa Karpiel z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka z Jake Vision DGA Studio.

Spin-off to 5-odcinkowa seria w krótkim, dynamicznym formacie – każdy odcinek trwa około 10 minut.

Domknięcie trylogii Malcolma XD

Z kolei serial "Eskapada XD" będzie adaptacją ostatniej części z trylogii napisanej przez Malcolma XD. W rolach głównych powrócą Tomasz Włosok i Michał Balicki, a po drugiej stronie kamery ponownie zagoszczą Łukasz Kośmicki (reżyser i współscenarzysta) oraz Malcolm XD (scenarzysta). Producentami wykonawczymi ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Jan Kępiński.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że już od 30 lat pracują z nami najlepsi komediowi Twórcy. Kochamy bohaterów produkowanych przez nas komedii – Jurka Kilera, Cezarego Cezarego i ekipę 13 posterunku, Chłopaków, którzy nie płaczą, pracowników Kropliczanki z THE OFFICE PL, no i oczywiście Malcolma i Stomila – którzy, zamiast płakać, śmieją się razem z nami i widzami CANAL+. Obiecujemy, że ta wesoła gromadka będzie się powiększać – mówiła w maju ubiegłego roku Małgorzata Seck, v-ce prezeska ds. programowych CANAL+

Bardzo cieszymy się, że historia Malcolma i Stomila została pokochana przez widzów CANAL+. Trzecia część losów opisanych przez Malcolma XD pt. "Eskapada" jest już dostępna w księgarniach i z ogromną przyjemnością przystąpimy do jej ekranizacji – dodawała Dorota Kośmicka, producentka wykonawcza Jake Vision DGA Studio.

"Drugi sezon jest jeszcze lepszy"

Wszystkie odcinki "Edukacji XD" są dostępne w serwisie CANAL+ online. Krytycy zgodnie zwracali uwagę, że nowy sezon jest jeszcze lepszy, zabawniejszy i bardziej szalony od poprzedniego.

"Drugi sezon jeszcze lepszy! Zabawniej, potoczyściej i wciąż wspaniała dynamika między Malcolmem a Stomilem. Balicki – komediowa życiówka! Po 6 odc. ciut gorzej" – zauważał Kamil Kalbarczyk z magazynu "Ekrany".

"Bardzo udane. Stomil mistrz, mocny drugi plan oraz nagłe, zaskakująco dramatyczne zwroty akcji i trafne społeczne obserwacje, które przełamują lawinowe gagi" – spostrzegał krytyk Bartek Czartoryski.

"Dramaturgicznie lepszy niż książka. Humor plącze się z melancholią i celnymi obserwacjami socjologicznymi. Dialogi i obsada na plus" – pisał Michał Piepiórka.

"Formuła serialu uzasadniona, bo za każdym razem sypie się równie przyjemnie, a jako całość to prawdopodobnie jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat" – przekonywał Dawid Adamek z portalu Sfilmowani.

"Najlepszy serial komediowy nakręcony w PL od lat" – kwitowała Karolina Korwin-Piotrowska.

"Najlepsza polska komedia od lat"

Skądinąd już pierwszy sezon był tak określany. Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl nazwał "Emigrację XD" "najlepszą polską komedią od lat", Urszula Korąkiewicz z Wirtualnej Polski – "absurdalnie zabawną komedią drogi", a Marek Fall i Jacek Sobczyński z Newonce.net mianowali Malcolma XD "nową gwiazdą na nieboskłonie krajowej kinematografii".

"Polacy są otwarci na takie komedie"

"Emigracja XD" okazała się tak ogromnym sukcesem, że decyzja o kontynuacji była natychmiastowa. Sceny z serialu królowały w mediach społecznościowych, a takie postaci jak Malcolm, Stomil czy Zbyszek już na stałe zapiszą się w historii kultowych polskich bohaterów serialowych. Tak pozytywny odbiór pokazuje, że Polacy są otwarci na komedie, które pod płaszczykiem tzw. lol-contentu pokazują nas w krzywym zwierciadle – tak decyzję o kontynuacji uzasadniała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ Polska.

"Trud znalazł godne odzwierciedlenie"

Może zabrzmieć to nieprawdopodobnie, ale praca przy "Edukacji XD" była w wielu momentach jeszcze bardziej wymagająca, ale i ekscytująca od produkcji "Emigracji XD". Już przy pisaniu scenariusza podejrzewaliśmy, że niełatwo będzie zrealizować sceny takie jak bratobójcza walka rodziny Kobielaków, wysadzenie podziemi Pałacu Kultury i Nauki, czy wizyta u dyrektora Bogusiaka. Natomiast jestem przekonany, że trud ten znalazł godne odzwierciedlenie na ekranie. Chociaż akurat w przypadku dyrektora Bogusiaka, wyraz "godne" wydaje się być nieco niefortunny – mówił Malcolm XD, scenarzysta i autor książki.

Wiele znanych nowych twarzy w obsadzie

W główne role w "Edukacji XD" ponownie wcielili się Tomasz Włosok i Michał Balicki, serial wyreżyserował Łukasz Kośmicki ("Emigracja XD", "Klangor"), który wraz z Malcolmem XD napisał scenariusz na podstawie książki.

Powrócili również znani z pierwszego sezonu rodzice głównego bohatera – Agnieszka Suchora i Andrzej Zieliński.

Wśród obsady pojawiło się wiele znanych nowych twarzy, w tym Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł"), Sebastian Stankiewicz ("Furioza"), Wojciech Mecwaldowski ("Klangor"), Paweł Wilczak ("Pan T."), Beata Kawka ("Inni ludzie"), Dawid Piejko ("Chleb i sól"), Emilia Walus ("Algorytm miłości"), Ewa Konstancja Bułhak ("Drogówka"), Artur Dziurman ("Rojst"), Karol Bernacki ("Algorytm miłości"), Marek Kasprzyk ("Pajęczyna"), Mateusz Dymidziuk ("Algorytm miłości"), Krzysztof Stelmaszyk ("Dziewczyny ze Lwowa") i Ewa Gawryluk ("Algorytm miłości").

Za kostiumy odpowiadała Dorota Williams, charakteryzacją zajmowała się Adrianna Merska, scenografią – Katarzyna Jędrzejczyk, muzyką – Marcin Macuk, operatorem obrazu jest Marek Rajca, kierownikiem produkcji – Marcin Imach. 

Producentkami po stronie CANAL+ były Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman, natomiast producentami kreatywnymi ze strony Jake Vision DGA Studio – Dorota Kośmicka i Malcolm XD, a producentem wykonawczym – Jan Kępiński.

O czym opowiada "Edukacja XD"?

Po szalonej przygodzie emigracyjnej Stomil i Malcolm wracają do Polski. Już nie do miasta, którego liczba mieszkańców ledwo przekracza 10 000 mieszkańców, a prosto do stolicy. Po ciężkich doświadczeniach z pobytu za granicą czeka na nich kolejna fala absurdów dorosłego życia.

Razem z drugim sezonem nabiorą sprytu, nauczą się kombinować i zgłębią tajniki niezwykle lokalnej, na wskroś polskiej sztuki przedsiębiorczości. Lekcje, które odbiorą, nie mieszczą się w standardzie nauczania. Czeka ich bowiem nauka biznesu. PO POLSKU.

Od walki z dziekanatem, gdzie nic się nie da załatwić, no, chyba że jest się wyposażonym w bombonierkę i urok Stomila, przez konszachty z lokalnym ziomeczkiem dealerem, marzącym o narkotykowym Custom Relations Management, po crème de la crème polskiego januszowania, czyli kilkanaście spółek założonych na słupy i martwą babcię, zasiedzenia i przejęcia nieruchomości oraz próbę sprzedaży Polski w wykonaniu Prezesa i mecenasa Korytki. To u nich staż finalnie odbędą Malcolm i Stomil (w roli asystenta bezpłatnego stażysty).

Na drodze ku zawodowemu sukcesowi szalona przygoda poniesie ich także do Antwerpii w poszukiwaniu żydowskich stryjecznych potomków Romana Dmowskiego.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+polski serialserial komediowyEkspedycja XD
Piotr Kozłowski
Kultowa polska komedia rozszerzyła uniwersum. Uwielbiany bohater dostał własny serial
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj