Polski film rzucił świat na kolana. Dziś wieczorem pokaże go telewizja

oprac. Piotr Kozłowski
4 kwietnia 2026, 10:00
Bartosz Bielenia i Eliza Rycembel w filmie "Boże Ciało"/Materiały prasowe
Już dziś telewidzowie będą mieli okazję obejrzeć jedną z najgłośniejszych i najbardziej utytułowanych polskich produkcji ostatnich lat. Chodzi o nominowane do Oscara "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć film, który zdobył uznanie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, i zapewnił jego twórcy światową rozpoznawalność?

"Boże Ciało" pojawi na antenie Kino Polska dziś, w Wielką Sobotę, 4 kwietnia o godz. 22:55.

Niezwykła historia na faktach

"Boże Ciało" to oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o 20-letnim Danielu (granym przez Bartosza Bielenię), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę. Marzy, by zostać księdzem, jednak z powodu swojej przeszłości nie ma na to szans. Los jednak sprawia, że w małej miejscowości na południu Polski, chłopak zostaje omyłkowo wzięty za duchownego. Korzystając z okazji, Daniel wciela się w rolę księdza, prowadząc parafię w niekonwencjonalny, ale niezwykle szczery i poruszający sposób. Film porusza temat uniwersalny, a jednocześnie głęboko osadzony w polskich realiach, co sprawia, że odbiór tej opowieści może być niezwykle osobisty i emocjonalny. Za scenariusz odpowiada Mateusz Pacewicz, który został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Niesamowita kreacja aktorska

Głównym bohaterem filmu jest Daniel, znakomicie zagrany przez Bartosza Bielenię. Jego hipnotyzująca kreacja została doceniona nie tylko w Polsce, ale i za granicą – aktor znalazł się m.in. na prestiżowej liście "10 Shooting Stars" Europejskiej Akademii Filmowej. Obok niego na ekranie pojawiają się także bardzo chwaleni za swoje występy Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Ziętek oraz Leszek Lichota.

Międzynarodowy sukces

Z raportu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2019 wynika, że "Boże Ciało" było trzecim najchętniej oglądanym tego roku filmem w Polsce (1 592 106 widzów). Ogromny sukces filmu nie ograniczył się tylko do polskich kin. "Boże Ciało" miało swoją premierę na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zebrało entuzjastyczne recenzje.

Dzieło zostało także nominowane do Oscara w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" w 2020 roku. To trzecia w historii polska produkcja reżyserowana przez Jana Komasę, która odniosła międzynarodowy sukces, zaraz po "Sali samobójców" i "Mieście 44". Na ceremonii rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej konkurował m.in. z "Parasite" Bonga Joon-ho oraz "Bólem i blaskiem" Pedra Almodóvara.

Dla Komasy film stał się przepustką do kariery w Hollywood. Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Toronto w ramach prestiżowej sekcji Centrepiece zaprezentowano nowy film polskiego reżysera, "Dobry chłopiec", ze znanym z serialu "Dojrzewanie" Stephenem Grahamem w roli głównej. Z kolei pod koniec listopada na ekrany wszedł doceniony thriller Komasy "Rocznica" z gwiazdą serialu "Bridgertonowie" Phoebe Dynevor, Diane Lane, Zoey Dutch i Kyle'em Chandlerem.

Powiązane
Camila Morrone w serialu "Tu zdarzy się coś strasznego"
Polka dała Netflixowi megahit. Nie ma na świecie popularniejszego serialu
Kelly Reilly w serialu "Under Salt Marsh"
Polacy mogą już oglądać mocny serial kryminalny. 100 proc. od krytyków
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Ogłoszono nominacje do antynagród Węże 2026
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
