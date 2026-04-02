Polacy mogą już oglądać mocny serial kryminalny. 100 proc. od krytyków

oprac. Piotr Kozłowski
2 kwietnia 2026, 11:00
Kelly Reilly w serialu "Under Salt Marsh"/Materiały prasowe
W polskim streamingu zadebiutował nowy brytyjski serial kryminalny "Under Salt Marsh" z Kelly Reilly i Rafe'em Spallem. Produkcja zyskała rozgłos nie tylko w rodzimej Wielkiej Brytanii – na portalu Rotten Tomatoes serial ocenia pozytywnie pełne 100 proc. krytyków. Gdzie można oglądać chwalony kryminał?

Pierwsze dwa odcinki serialu "Under Salt Marsh" są dostępne od dziś, 2 kwietnia, na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest serial?

"Under Salt Marsh" według SkyShowtime "łączy klimatyczny kryminał z pogłębionym psychologicznie portretem lokalnej społeczności".

Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym, walijskim miasteczku Morfa Halen. Jego mieszkańcy przygotowują się na potężny sztorm, jakiego nie było od pokoleń. Była detektywka, a obecnie nauczycielka Jackie Ellis (Kelly Reilly) dokonuje szokującego odkrycia, które na nowo otwiera rany po nierozwiązanej sprawie sprzed trzech lat. Tamto śledztwo pozbawiło ją zarówno pracy, jak i zaufania rodziny.

Jackie zostaje zmuszona do ponownego spotkania z dawnym partnerem z policji Erikiem Bullem (Rafe Spall) i stopniowo angażuje się w kolejne śledztwo, które wstrząśnie walijskim miasteczkiem. Wspólnie muszą stawić czoła społeczności dręczonej tajemnicami i podzielonej przez tragedię, zanim nadchodzący sztorm na zawsze zmyje dowody zbrodni.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają wspomniani Kelly Reilly ("Yellowstone", "Duma i uprzedzenie") i Rafe Spall ("Warto się starać", "Życie Pi"). W rolach drugoplanowych występują Naomi Yang ("Chimerica"), Jonathan Pryce ("The Crown"), Dinita Gohil ("Zdrada"), Brian Gleeson ("Siostry na zabój"), Kimberley Nixon ("Świeżaki") i Harry Lawtey ("Branża").

W obsadzie znaleźli się także Mark Stanley ("Happy Valley", "Rachunek sumienia"), Dino Fetscher ("Już mnie nie oszukasz", "Fundacja"), Lizzie Annis ("Wiedźmin: Rodowód krwi", "Nadzwyczajna"), Rhodri Meilir ("Pren Ar y Bryn", "Grzechy przeszłości") i Julian Lewis Jones ("Ród Smoka", "Koło czasu").

Kto stoi za serialem?

Sześcioodcinkowy serial został napisany i wyreżyserowany przez Claire Oakley ("Make Up").

Za produkcje odpowiada Little Door Productions we współpracy ze Sky Studios. Produkcja otrzymała wsparcie od rządu walijskiego za pośrednictwem agencji Creative Wales. Autorką scenariusza jest Claire Oakley, a producentami – Scott Bassett i Emma Duffy. Producentami wykonawczymi zostali Elwen Rowlands z Little Door Productions, Megan Spanjian ze Sky Studios, Claire Oakley i Kelly Reilly.

Powiązane
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Ogłoszono nominacje do antynagród Węże 2026
"Genialna Morgan", sezon 2.
Uwielbiany serial kryminalny wrócił po przerwie. Nowy sezon oceniony na 100 proc.
Chris Hemsworth w thrillerze "Crime 101"
Głośny thriller błyskawicznie w streamingu. W kinach poległ mimo świetnych recenzji
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
