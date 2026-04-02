Konserwatyści wściekli na serial z kultowego uniwersum. Dlaczego?

Piotr Kozłowski
2 kwietnia 2026, 08:00
"Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty", odcinek 10./Materiały prasowe
Nastąpiła polska premiera dziesiątego odcinka serialu ze świata kultowego "Star Treku". Nowy serial "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" ("Star Trek: Starfleet Academy") można oglądać na jednej z popularnych platform streamingowych dostępnych w Polsce. Serial podoba się krytykom, ale już widzom nieszczególnie. Ci bardziej konserwatywni są wręcz wściekli. Dlaczego?

Dziesiąty odcinek serialu "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" ("Star Trek: Starfleet Academy") można oglądać od dziś, 1 kwietnia, na platformie SkyShowtime. Kolejne będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest serial?

"Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" zabiera widzów w świat młodych kadetów, którzy połączeni wspólnym marzeniem o nadziei uczą się, co naprawdę oznacza służba w Starfleet. Pod czujnym okiem wymagających instruktorów młodzi bohaterowie odkrywają, czym jest prawdziwe przywództwo, jak rodzą się przyjaźnie, rywalizacje, pierwsze miłości i jak stawić czoła nowemu wrogowi zagrażającemu nie tylko Akademii, ale całej Federacji.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty" w rolach głównych zobaczymy Holly Hunter jako kanclerz Starfleet Academy, kadetów granych przez Sandro Rostę, Karima Diané, Kerrice'a Brooksa, George'a Hawkinsa i Bellę Shepard, a także Zoë Steiner, Tig Notaro, Roberta Picardo oraz występujących gościnne Odeda Fehra i Mary Wiseman. Gościnnie w rolach powracających pojawią się Gina Yashere i Paul Giamatti.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu jego główną scenarzystką jest Gaia Violo ("Z zimnej strefy", "Absentia", "Poszukiwacze zaginionych skarbów"). Za kamerą stanęli Doug Aarniokoski ("Zabójcze umysły", "Zaprzysiężeni", "Tropiciel"), Andi Armaganian ("Martwi detektywi", "Star Trek: Discovery", "Star Trek: Nieznane nowe światy"), Alex Kurtzman ("Star Trek: Discovery", "Mumia", "Ludzie jak my") i Jonathan Frakes ("Star Trek: Discovery", "Star Trek: Nieznane nowe światy", "Star Trek: Picard").

Niezdrowe emocje

Po sześciu odcinkach serial plasuje się w czołówce najchętniej oglądanych seriali na platformie SkyShowtime. Mimo to widzowie nie kryją rozczarowania. Na portalu Rotten Tomatoes tylko 44 proc. użytkowników ocenia "Akademię Gwiezdnej Floty" pozytywnie. Z kolei krytycy przeciwnie – oceniają go, co dość zdumiewające, dokładnie dwa razy lepiej – pozytywnych jest aż 88 proc. recenzji na Rotten Tomatoes.

Powód złości widzów jest typowy dla naszych czasów – ci co bardziej konserwatywni nie mogą przeżyć, że w serialu pojawia się pierwszy w uniwersum otwarcie homoseksualny Klingon, który w dodatku wdaje się w romans z transseksualnym kosmitą.

Powiązane
Chris Hemsworth w thrillerze "Crime 101"
Głośny thriller błyskawicznie w streamingu. W kinach poległ mimo świetnych recenzji
Hannah Dodd jako Francesca Stirling z rodu Bridgertonów oraz Masali Baduza jako Michaela Stirling
Kostiumowy hit serialowy powróci. Tego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał
Brendan Fraser jako generał Dwight D. Eisenhower w filmie "Niebo nad Normandią"
Jak jeden człowiek wpłynął na bieg historii. O tym thrillerze wojennym będzie głośno
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKonserwatyści wściekli na serial z kultowego uniwersum. Dlaczego? »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
