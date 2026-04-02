Kultowy serial kryminalny w polskiej telewizji. Wielki finał hitu

Dwunasty odcinek czwartego, a zarazem finałowego sezonu serialu "Motyw" będzie można oglądać dziś, 2 kwietnia o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica, a zaraz po nim, o godz. 23:00, na widzów czeka odcinek trzynasty kryminalnego hitu. W każdy czwartek stacja pokazywała o tych samych godzinach dwa kolejne odcinki, a jako że sezon składa się z trzynastu odcinków, właśnie dziś nastąpi wielki finał.

O czym jest serial?

"Motyw" to kanadyjski serial kryminalny opowiadający o Angie Flynn (Kristin Lehman), detektywce i samotnej matce mieszkającej w Vancouver. Nietypowość serialu polega na tym, że widz zna tożsamość mordercy od samego początku każdego odcinka, a zadaniem detektywów jest odkrycie motywu i doprowadzenie sprawcy przed wymiar sprawiedliwości.

Co się wydarzyło w 4. sezonie?

W 4. i ostatnim sezonie poznaliśmy następujące sprawy o morderstwo: byłego więźnia pracującego jako bramkarz w klubie muzycznym, profesjonalnej zawodniczki wyścigów na wrotkach, nauczycielki w prestiżowym konserwatorium muzycznym, studenta i projektanta gier komputerowych.

Co się wydarzyło w 3. sezonie?

W 3. sezonie Angie wraz ze swoim zespołem badali m.in sprawę morderstwa córki wpływowego przedsiębiorcy, prostytutki podającej się za coacha, architekta miejskiego i analityka ds. bezpieczeństwa.

Kto występuje w serialu?

Gwiazdą serialu jest Kristin Lehman ("Kroniki Riddicka", "Twardzielka", "Nocna msza"), a towarzyszą jej Louis Ferreira ("Gwiezdne wrota: Wszechświat", "Breaking Bad", "Dom Dawida"), Brendan Penny ("Drużyna A", "John Tucker musi odejść", "Kocham cię, Beth Cooper") i Lauren Holly ("Głupi i głupszy", "Gdzie diabeł mówi dobranoc", "Nagi peryskop").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu liczącego w sumie cztery sezony jest Daniel Cerone ("Constantine", "Mentalista", "Czarna lista").