Wybitny kryminał wreszcie w Polsce. Ta historia wydarzyła się naprawdę

oprac. Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 10:00
"Desperat"/Monolith Films
W polskim streamingu dość niespodziewanie pojawił się wybitny kryminał z 2025 roku "Desperat" ("Dead Man's Wire") w reżyserii Gusa Van Santa oraz z Billem Skarsgårdem i Alem Pacino w rolach głównych. Film oparty na prawdziwej historii został entuzjastycznie przyjęty przez światową krytykę. Gdzie można go oglądać?

Film "Desperat" ("Dead Man's Wire") pojawił się  dziś, 31 marca, w serwisie Premiery CANAL+.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował dwukrotnie nominowany do Oscara Gus Van Sant ("Słoń", "Paranoid Park", "Moje własne Idaho") według opartego na prawdziwej historii scenariusza Austina Kolodneya.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę w filmie gra Bill Skarsgård ("To", "Nosferatu", "Barbarzyńcy"), a w gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Dacre Montgomery ("Stranger Things", "Elvis", "Opętani"), Al Pacino ("Serpico", "Pieskie popołudnie", "Ojciec chrzestny"), Colman Domingo ("Uciekinier", "Sing Sing", "Euforia"), Myha'la ("Branża", "Nie do pary", "Zostaw świat za sobą"), Cary Elwes ("Piła", "Narzeczona dla księcia", "Robin Hood: Faceci w rajtuzach"), Kelly Lynch ("Narkotykowy kowboj", "Wykidajło", "Aniołki Charliego") oraz John Robinson ("Słoń", "Królowie Dogtown", "Transformers").

O czym jest film?

Napad, thriller z bronią oraz społeczny komentarz na temat kapitalizmu – to wszystko i wiele więcej można zobaczyć w nowym filmie Gusa Van Santa. Historia uwięzienia syna finansisty przez rozwścieczonego mężczyznę, gwiazdorskie role Billa Skarsgårda i Ala Pacino oraz estetyka amerykańskiego kina lat siedemdziesiątych budują ciekawy, pełen emocji obraz, od którego trudno się oderwać.

Krytycy zgodnie okrzyknęli film wybitnym dziełem – na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi 92 proc.

oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
