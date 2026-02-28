Polski serial dokumentalny "Nieusłyszane" można oglądać w całości od dziś, 28 lutego, na platformie CANAL+ online.

Piękno i smutek jednocześnie

"Kontynent widziany od środka staje się tłem dla pytań o przynależność i poszukiwanie własnego miejsca w świecie, a bohaterowie zyskują pełną przestrzeń do mówienia własnym głosem, bez narracyjnych tez, ocen czy inscenizacji. Dokument pokazuje uroki i piękno Ameryki Południowej, ale robi to w niezwykle ciekawy i przewrotny sposób. Karnawałowa zabawa w Rio kontrastuje z rzeczywistością fawel i marginesu społecznego. São Paulo ukazane jest jako miasto skrajnego rozwarstwienia, Buenos Aires przedstawione zostaje jako miasto europejskie w formie, lecz południowoamerykańskie w temperamencie, a wizyta w Urugwaju prowokuje do niewygodnych pytań" – przekonuje CANAL+.

Pracę nad naszym dokumentem zaczęliśmy w marcu 2025. Wtedy z 20-kilogramowymi plecakami na plecach, statywem w ręku i głową pełną pomysłów kręciliśmy materiał na terenie Ameryki Południowej. To region kontrastów – niesamowite jest to, ile piękna, a zarazem smutku i niesprawiedliwości dostrzegliśmy w tym samym miejscu– opowiada Damian Stefańczyk, producent i reżyser serialu.

Zderzenie marzeń z rzeczywistością

Dokument pokazuje cenę emigracji: rozpad dawnych relacji, zderzenie marzeń z rzeczywistością, poczucie wykorzenienia i tęsknoty za krajem. Jednocześnie nie unika momentów wyciszenia, odnajdywania spokoju i budowania nowej definicji domu. Kamera towarzyszy bohaterom w ich zwykłych dniach – w pracy, w relacjach, w chwilach zwątpienia i ciszy, skupiając się na emocjach, detalach i prawdzie chwili. "To dokument, który nie tylko pozwala zrozumieć życie na obczyźnie, ale też skłania do refleksji nad tym, czym naprawdę jest dom i jak odnaleźć swoje miejsce w świecie" – czytamy w informacji prasowej.

Film przerobiony na serial

Za produkcję i reżyserię projektu odpowiada Damian Stefańczyk, który współtworzył dokument wraz ze swoim przyjacielem Mateuszem Filipskim – odpowiedzialnym za warstwę wizualną i współautora koncepcji filmu. Producentem serialu z ramienia CANAL+ jest Damian Rajzer, odpowiedzialny za wdrożenie projektu oraz jego rozwinięcie z filmu dokumentalnego do 6-odcinkowego formatu serialowego.

Jesienią pokazaliśmy film przedpremierowo w najbardziej prestiżowych kinach studyjnych, a zimą nawiązaliśmy współpracę z CANAL+ i podjęliśmy wspólnie decyzję o stworzeniu serialu. Ta decyzja ogromnie nas ucieszyła! Pogłębiliśmy historię każdego z bohaterów i daliśmy im większą przestrzeń na opowiedzenie o problemach społecznych Ameryki Południowej. Był to proces długi i wymagający, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonujący – wyznaje Damian Stefańczyk.