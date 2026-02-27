Wszystkie osiem odcinków serialu "The Burbs" można oglądać od dziś, 27 lutego, na platformie SkyShowtime.

O czym jest serial?

Akcja serialu "The Burbs" rozgrywa się we współczesnej podmiejskiej dzielnicy. Śledzimy losy młodego małżeństwa, które niechętnie przeniosło się do rodzinnego domu męża. Ich spokojny świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy po sąsiedzku wprowadza się nowy lokator, który ujawnia dawne sekrety, a nowe, śmiertelne zagrożenia burzą iluzję bezpiecznej i cichej okolicy.

Kto występuje w serialu?

W głównej roli występuje Keke Palmer ("Nie!", "Alice", "Ślicznotki"), a partnerują jej Jack Whitehall ("Wyprawa do dżungli", "Złe wychowanie", "Dzień Matki"), Julia Duffy ("Palm Royale", "Projektantki", "Okrucieństwo nie do przyjęcia") oraz Paula Pell ("Kasa", "Nauki niezbyt ścisłe", "Gorzkie wino").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu na bazie oryginalnego scenariusza Dany Olsena z 1989 roku jest nominowana do Emmy Celeste Hughey ("Palm Royale", "Już nie żyjesz", "High Fidelity"). Za kamerą serialu stanęli Jeff Byrd ("Watson", "Yellowjackets", "Sposób na śledztwo"), Thembi Banks ("Na zawsze", "Rozgrywająca", "Skazany na wolność"), Rachel Goldberg ("To zawsze Agatha", "Pokolenie V", "Przyjaciel rodziny"), Yana Gorskaya ("Star Trek: Nieznane nowe światy", "Co robimy w ukryciu", "The Paper"), Heather Jack ("Tajny informator", "Duchy", "Nikt tego nie chce"), Natalia Leite ("Opowieść podręcznej", "Czarny tort", "Sprawa Amandy Knox") i Nzingha Stewart ("Byliśmy łgarzami", "Cross", "Od zera").