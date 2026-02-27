"Stojąc na ramionach kociaków" można oglądać w kinach Cinema City od dziś, 27 lutego 2026 roku.

O czym jest film?

W centrum historii znajduje się Bubbles – uwielbiany przez fanów outsider i ekscentryk, który tym razem postanawia spełnić swoje największe muzyczne marzenie. Zakłada country-folkowy zespół The Shitrockers i wraz z nieodłącznym Randym wyrusza w podróż, która z lokalnych barów zaprowadzi ich aż na europejskie sceny u boku Billy'ego Boba Thorntona i zespołu The Boxmasters.

Reklama

Podróż po Europie szybko zamienia się w serię absurdalnych i kompromitujących przygód – od Pragi, przez Amsterdam i Berlin, aż po Liverpool. Alkohol, nieporozumienia, konflikty z menedżerem trasy oraz kolejne publiczne wpadki Bubblesa sprawiają, że zespół zostaje wyrzucony z tournée.

Pozostawieni bez pieniędzy i bez planu, Bubbles i Randy próbują wrócić do domu, chwytając się każdej możliwej pracy – od ulicznego grania po wyjątkowo niekonwencjonalne pomysły Randiego. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, pojawia się szansa na pojednanie i spełnienie największego marzenia Bubblesa: nagranie utworu w legendarnym Abbey Road Studios.

Kulminacją filmu jest emocjonalny finał, w którym Bubbles wykonuje nową piosenkę "Stojąc na ramionach kociaków".

Reklama

Pierwsza taka odsłona

Film skierowany jest zarówno do fanów serialu "Chłopaki z baraków", jak i do widzów szukających niepoprawnej, muzycznej komedii drogi z dużą dawką absurdu i rock and rolla. Zdjęcia realizowano m.in. w Londynie, Glasgow, Pradze, Berlinie, Liverpoolu oraz w Nowej Szkocji.

Film jest pierwszą kinową odsłoną serii stworzoną bez udziału jej twórcy, Mike'a Clattenburga.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Charlie Lightening, za scenariusz odpowiada Mike Smith, a w obsadzie znaleźli się m.in.: Mike Smith, Robb Wells, John Paul Tremblay, Patrick Roach, Billy Bob Thornton, Ronnie Wood i Eric Burdon.

W polskiej wersji językowej filmu wystąpił legendarny lektor Rafał Walentowicz, a za tłumaczenie odpowiada Antonina Kasprzak – oboje związani z serią "Chłopaki z baraków" od samego początku.