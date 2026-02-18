Wszystkie odcinki serialu "Mężczyzna, który ukradł Krzyk" są dostępne od dziś, 18 lutego, na Viaplay Filmy i Seriale.

O czym jest serial?

"Mężczyzna, który ukradł Krzyk" składa się z dwóch blisko 50-minutowych odcinków. To naprawdę wyjątkowa produkcja o kradzieży, o której wypowiada się... sam złodziej.

W lutym 1994 roku, gdy Norwegia szykowała się do otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, z Narodowej Galerii w Oslo skradziono jeden z najsłynniejszych obrazów świata – "Krzyk" Edvarda Muncha. Na miejscu pozostała kartka z napisem "Wielkie dzięki za kiepską ochronę".

Śledczy wkrótce odkryli, że za kradzieżą stoi Pål Enger, piłkarz norweskiego klubu Vålerenga, a jednocześnie włamywacz z obsesją na punkcie sztuki. Mężczyzna twierdził, że od kiedy zobaczył obraz w trakcie wycieczki szkolnej, łączy go z nim specjalna więź. Co ciekawe, do odkrycia prawdy przez śledczych miał przyczynić się między innymi... artykuł o narodzinach jego syna.

To nie była pierwsza kradzież piłkarza – w 1988 roku miał również zabrać z oslowskiego Muzeum Muncha obraz "Miłość i ból". Według kolegów z drużyny zawsze miał dużo pieniędzy i jeździł luksusowymi samochodami. Enger twierdzi, że czerpał zyski ze wszystkiego poza narkotykami.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowali Sunshine Jackson i Nigel Levy ("Matka jest tylko jedna", "Katastrofy w przestworzach"). Producentką jest Clare Beavis.