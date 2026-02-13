O śmierci aktorki poinformował też portal filmpolski.pl.

Gwiazda Wajdy i Barei

Bożena Dykiel grała u Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień") oraz u Janusza Zaorskiego ("Awans"). Wielką popularność przyniosły jej role w komediach Stanisława Barei.

Kultowa rola Goplany w teatrze

W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w "Balladynie" Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Spektakl ten pamiętany jest do dziś za sprawą Goplany, która wjechała na scenę na motocyklu Honda. Współpracowała także z teatrami warszawskimi: Scena Prezentacje, Nowym, Syrena, Komedia.

Rola w "Na Wspólnej"

W ostatnich latach wielką popularność wśród młodszego pokolenia widzów zapewniała aktorce rola w serialu "Na Wspólnej".

Bożena Dykiel zmarła w piątek, 13 lutego 2026 roku.