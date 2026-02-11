Odcinek specjalny "The Muppet Show" z 2026 roku jest już dostępny na platformie Disney+, gdzie od tygodnia jest numerem jeden platformy pod względem oglądalności.

O czym jest odcinek specjalny?

Kermit, panna Piggy i pozostałe Muppety zapraszają na specjalny występ z okazji pięćdziesięciolecia swojego kultowego serialu z lat 1975-1981. Po 45 latach Muppety wracają do telewizji z rewią w starym stylu, pełną piosenek, skeczów i niekontrolowanego chaosu za kulisami – starzy widzowie poczują się jak w domu, nowi odkryją, z czym to się je. Na deskach teatru Muppetów zagości też gość specjalny – supergwiazda muzyki pop Sabrina Carpenter!

Kto występuje w odcinku specjalnym?

Poza słynną piosenkarką w odcinku specjalnym pojawiają się takie hollywoodzkie sławy, jak czterokrotny zdobywca Emmy Seth Rogen ("Studio", "Supersamiec", "To już jest koniec") czy sześciokrotna laureatka Emmy Maya Rudolph ("Druhny", "Para na życie", "Wada ukryta"), ale najważniejsze są same Muppety!

Kto stoi za odcinkiem specjalnym?

Z dziedzictwem nieodżałowanego Hensona zmierzyli się tym razem scenarzyści Kelly Younger ("Muppety w Nawiedzonym Dworze: Haunted Mansion", "Świąteczna Aleja") i Albertina Rizzo – twórczyni skryptów do programów Jimmy'ego Fallona i ostatnich Złotych Globów.

Nowy "The Muppet Show" uzyskał 100 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.