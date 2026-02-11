Drugi z trzynastu odcinków serialu "Misja Afganistan" będzie można oglądać od dziś, 11 lutego 2026 roku o godz. 22:00 na antenie Kino Polska. Kolejne odcinki będą pojawiać się co środę o godz. 22:00.

O czym jest serial?

"Misja Afganistan" przedstawia pół roku z życia polskich żołnierzy na misji w ogarniętym wojną Afganistanie. Pokazuje tym samym brutalną rzeczywistość wojskowej misji, przy czym wiernie oddaje codzienność żołnierzy, pełną ryzyka i nieustannego zagrożenia życia. Jednocześnie ujawnia osobiste konflikty bohaterów i ich wewnętrzne zmagania, tworząc pełen napięcia dramat wojenny, w którym walka o przetrwanie toczy się na wielu frontach.

Dowódcą 2. plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej jest porucznik Paweł Konaszewicz, w którego wcielił się Paweł Małaszyński. Za sprawą tej roli został nominowany do Telekamery w kategorii Najlepszy aktor.

Uczestnictwo Konaszewicza w misji jest pełne trudności. Jego podwładni sądzą, że młody porucznik otrzymał stanowisko dzięki układom i ojcu, który jest emerytowanym generałem. W biegu serialowej akcji obserwujemy rozwój konfliktu głównego bohatera z dowódcą 1. plutonu – porucznikiem Żądło (Tomasz Schuchardt). Spór narasta, gdy mężczyźni zaczynają rywalizować o kobietę – porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska).

Pierwsza taka polska produkcja

To pierwsza polska produkcja o udziale żołnierzy w afgańskich misjach zbrojnych, o których ostatnio znów było głośno za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

W rolach głównych pojawia się cała plejada polskich gwiazd – poza wspomnianymi już nazwiskami są to również m.in. Eryk Lubos (Zbój), Mikołaj Krawczyk (Iwan), Piotr Rogucki (Malbor), Marcin Piętowski (Biskup) czy Sebastian Fabijański (Młody).

"Afganistan" pod Warszawą

Ciekawostką jest to, że wszystkie zdjęcia kręcono w Polsce, na poligonie w okolicach Warszawy oraz w kamieniołomie w Piechcinie.

Podczas przygotowań do roli aktorzy przeszli szkolenie pod okiem żołnierzy ze specjalnej jednostki GROM.

W trzynastu odcinkach serialu wykorzystano aż 250 mundurów i wystrzelono 13 tysięcy sztuk amunicji.