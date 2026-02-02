Aresztowano także dwoje innych sygnatariuszy dokumentu: Widę Rabbani i Abdullaha Momeniego.

Oświadczenie potępiające Chameneia

Oświadczenie podpisało łącznie 17 osobistości, wśród nich Dżafar Panahi i Mohammad Rasulof – reżyser nominowanego do Oscara filmu "Nasiono świętego figowca" z 2024 roku, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi i Nasrin Sotudeh, zdobywczyni Nagrody Sacharowa za wolność myśli.

Nieznany los aresztowanego scenarzysty

Jak zaznaczyła agencja Ansa, nie ma obecnie potwierdzonych informacji na temat organu, który dokonał aresztowania ani zarzutów postawionych zatrzymanym.

Przytoczono wypowiedź Dżafara Panahiego o Mahmudianie: 48 godzin przed jego aresztowaniem rozmawialiśmy przez telefon, a potem wymieniliśmy kilka wiadomości.

Panahi, wybitny i nagradzany irański reżyser, był kilkukrotnie więziony; siedem miesięcy spędził w więzieniu razem z Mahmudianem – przypomniano.

Reżyser dodał: Wysłałem mu ostatnią wiadomość o czwartej nad ranem. W południe następnego dnia wciąż nie miałem odpowiedzi. Zaniepokoiłem się i skontaktowałem ze wspólnymi przyjaciółmi; żaden z nich nie miał o nim wiadomości. Kilka godzin później BBC oficjalnie ogłosiło, że Mehdi Mahmudian z Abdullahem Momenim i Widą Rabbani zostali aresztowani.

Panahi zaznaczył, że jego filmowy współpracownik jest nie tylko działaczem na rzecz praw człowieka i więźniem sumienia; "jest świadkiem, słuchaczem i rzadkim przykładem moralności" – dodał.

Nominacje do Oscara dla filmu "To był zwykły przypadek"

Film Panahiego "To był zwykły przypadek" otrzymał dwie nominacje do Oscara: jako najlepszy film międzynarodowy i najlepszy scenariusz oryginalny.

Polacy będą mogli oglądać film w kinach od 20 lutego.