Serial "Will Smith: Wielka wyprawa" pojawił się 14 stycznia w Disney+, gdzie trafiły od razu wszystkie odcinki. Jednak zwolennicy bardziej tradycyjnego odbioru seriali mogą śledzić produkcję cyklicznie od 18 stycznia. Co za tym idzie, dziś, 25 stycznia od godz. 21:00 na antenie National Geographic, zostaną wyemitowane dwa nowe odcinki.

O czym jest serial?

Kręcony prze pięć lat serial "Will Smith: Wielka wyprawa" ukazuje podróż gwiazdora przez siedem kontynentów – od lodowców Antarktydy po dżunglę Amazonii, Himalaje, pustynie Afryki, wyspy Pacyfiku i góry lodowe Arktyki. Zainspirowany przez swojego zmarłego mentora, Will rzuca się na głęboką wodę i przez 100 dni podejmuje niesamowite wyzwania: jedzie na nartach na biegun południowy, łapie gigantyczną anakondę, doi jadowitą tarantulę, wspina się w górach i nurkuje pod lodem na biegunie północnym. Pod okiem ekspertów, naukowców i odkrywców Will dokonuje odkryć naukowych i nawiązuje głębokie relacje międzyludzkie – od społeczności Waorani w Amazonii po lud San z Kalahari – których wiedza i hart ducha dostarczają potężnych lekcji na temat naszej przyszłości na tej planecie. Opowiedziana z kinową skalą, dostępnością i autentycznością, jaką może zapewnić tylko National Geographic, ta jedyna w swoim rodzaju przygoda łączy w sobie najnowocześniejszą naukę, opowieści o środowisku naturalnym i śmiałe odkrycia.

Will Smith nie ukrywa, że udziału w przedsięwzięciu nieomal nie przypłacił życiem. Niejednokrotnie balansował na krawędzi życia i śmierci. Ta podróż była czymś zupełnie innym niż wszystko, czego doświadczyłem wcześniej – momentami bałem się, że nie wrócę do domu! To wyprawa nie tylko na krańce planety, ale także w głąb życia niezwykłych ludzi, którzy tam mieszkają – wyznaje gwiazdor. Od najzimniejszego lodu po najgłębsze dżungle, piękno naszego świata inspirowało każdy mój krok, napełniając mnie zachwytem i nadzieją – dodaje aktor.

Harmonogram emisji

Harmonogram emisji na antenie National Geographic przedstawia się następująco:

"Biegun południowy" – premiera 18 stycznia o 21:00

"Amazonia: śmiertelnie groźne stworzenia" – premiera 18 stycznia o 22:00

"Amazonia: mroczne wody" – premiera 25 stycznia o 21:00

"Himalaje" – premiera 25 stycznia o 22:00

"Wyspy Pacyfiku" – premiera 1 lutego o 21:00

"Pustynia Kalahari" – premiera 1 lutego o 22:00

"Biegun północny" – premiera 8 lutego o 21:00

Co się wydarzy w poszczególnych odcinkach?

Każdy odcinek to nowa ekscytująca podróż w nieznane, w której Smithowi towarzyszą wyjątkowi przewodnicy. Na serię składa się siedem odcinków:

"Biegun południowy" – Will wyrusza na biegun południowy, gdzie temperatury spadają poniżej –100 stopni Fahrenheita. Przemierza lodowe pustkowia na nartach i pieszo, mierząc się z potężnymi ścianami lodu i przenikliwym wiatrem. W wyprawie wspiera go jeden z najlepszych sportowców polarnych świata – Richard Parks. W jednej z najbardziej odizolowanych stacji badawczych na Ziemi naukowcy pobierają rdzenie lodowe, poświęcając wszystko dla badań klimatu.

Amazonia: śmiertelnie groźne stworzenia" – Will, który przez całe życie bał się pająków, zapuszcza się w głąb ekwadorskiej Amazonii. Wraz z profesorem Bryanem Fry'em i lokalną alpinistką Carlą Perez zjeżdża na linach 60 metrów w głąb systemu jaskiń zwanego "łonem Ziemi". Tam odkrywają olbrzymią ptasznicę, a pozyskany z niej jad może w przyszłości uratować miliony ludzkich istnień.

"Amazonia: mroczne wody" – Will, Bryan i Carla dołączają do starszyzny ludu Waorani – Penti Baihua – by odnaleźć największego węża świata, zieloną anakondę. Z ciała ponad pięciometrowego gada pobierają jedną łuskę, która może ujawnić stan zdrowia całego ekosystemu, kluczowego dla przyszłości zarówno dzikiej przyrody, jak i lokalnej społeczności.

"Himalaje" – w Królestwie Bhutanu Will wyrusza w osobistą podróż w poszukiwaniu sekretu szczęścia. Prowadzony przez profesora Dachera Keltnera, eksperta w badaniach nad dobrostanem, oraz pisarkę Tshering Denkar, dociera pieszo do jednej z najwyżej położonych wiosek świata – na wysokości 4000 metrów. To jeden z najbardziej emocjonalnych etapów jego wyprawy.

"Wyspy Pacyfiku" – Will wraz z lingwistką dr Mary Walworth i ekologiem morskim Johnem Ainim udaje się na odległą wyspę południowego Pacyfiku, zagrożoną podnoszącym się poziomem mórz. Wspólnie dokumentują ginący język, którym posługuje się już tylko pięć osób, łącząc badania naukowe z opowieścią o przemijającej kulturze.

"Pustynia Kalahari" – w sercu pustyni Kalahari Will spotyka lud San – jedną z najstarszych społeczności łowiecko-zbierackich na Ziemi. Aby zrozumieć sekret ich przetrwania, dołącza do polowania w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc na planecie. Pod opieką przewodnika Kane'a Motswany szybko przekonuje się, jak wymagająca jest ta próba.

"Biegun północny" – finał wyprawy jest jednocześnie jej najbardziej niebezpiecznym etapem. Will bierze udział w ekspedycji pod lodem Arktyki, by pomóc polarnej ekolog Allison Fong w pozyskaniu unikalnych próbek naukowych. Gdy burza śnieżna i awaria sprzętu doprowadzają misję do kryzysu, uczy się, czym naprawdę jest odwaga.

Kto stoi za serialem?

"Will Smith: Wielka wyprawa" to trzeci projekt aktora realizowany dla National Geographic. Serial wyprodukowały studia Westbrook Studios, Nutopia oraz Protozoa. Will Smith pełni rolę gospodarza i producenta wykonawczego. Ze strony National Geographic producentami wykonawczymi są Sean D. Johnson i Bengt Anderson, a Tom McDonald pełni funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. treści.