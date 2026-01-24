Premiera nowego serialu "Noce i dnie" odbędzie się najpewniej na platformie Netflix w roku 2027.

Kim jest Kamila Tarabura?

Kamila Tarabura ma 35 lat, pochodzi z Rybnika. Jest absolwentką Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz Szkoły Wajdy. Jej debiut "Chodźmy w noc" zdobył nagrodę dla najlepszego aktorskiego filmu krótkometrażowego na Warszawskim Festiwalu Filmowym 2020.

Spory sukces odniósł wyreżyserowany przez Tarabur ę serial Netflixa "Absolutni debiutanci", który znalazł się w czołówkach podsumowań roku 2023 wielu krytyków, z kolei debiutancki kinowy film pełnometrażowy reżyserki, "Rzeczy niezbędne" z 2024 roku, zdobył rewelacyjne recenzje i szereg nagród, w tym prestiżowy Paszport "Polityki" w kategorii Film za "dojrzałe operowanie niedopowiedzeniami tam, gdzie emocje domagają się krzyku. Za konsekwentnie przedstawiony i przekonujący obraz procesu przepracowywania traum i fascynujące portrety kobiet w kryzysie".

Co wiemy o nowej wersji "Nocy i dni"?

Serial "Noce i dnie", osadzony na przełomie XIX i XX wieku, to według Netflixa "opowieść niezwykle aktualna, skupiona wokół codzienności małżeństwa Niechciców – ich wzlotów i upadków, małych i wielkich dylematów, czy pragnień i tęsknoty za tym, co utracone. Romantyczna Barbara oraz pragmatyczny Bogumił to postacie, które poprzez swoje różnice i odmienny język miłości mogą stać się zwierciadłem dla współczesnych związków, ukazując uniwersalne konflikty i dylematy, które towarzyszą nam od pokoleń".

Nasza interpretacja arcydzieła Marii Dąbrowskiej to szczera i emocjonalna refleksja na temat mitu romantycznej miłości i odwiecznej walki oczekiwań z rzeczywistością – mówi Kamila Tarabura. Jest to także opowieść o długofalowym budowaniu relacji, o tym, że związek to praca, która może owocować przez całe życie. Barbara mierzy się z wieloma uniwersalnymi dylematami, które dotyczą poświęcenia dla małżeństwa i rodziny, rezygnacji z własnych marzeń i poszukiwania szczęścia – dodaje reżyserka.

"Noce i dnie", zaznacza Netflix, to "list miłosny do Polski – poprzez pejzaż, język wizualny i złożoność emocjonalną twórcy chcą zbudować pomost pomiędzy pokoleniami – między tymi, którzy tę historię znają w jej klasycznym wydaniu, a tymi, którzy mają się w niej zakochać po raz pierwszy".

Polska kultura to skarbnica opowieści, które porywają nas od pokoleń. Nie inaczej jest z historią ukazaną w "Nocach i dniach" – wciąż nas urzeka, stając się ponadczasową refleksją nad zwykłymi ludzkimi dylematami. Dlatego chcemy w Netflixie na nowo opowiedzieć ją widzom, także kolejnym pokoleniom, poprzez talent i współczesną wrażliwość młodych twórczyń i twórców, którzy pracują przy tej produkcji – komentuje Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej. Po entuzjastycznym przyjęciu "Znachora" i ogromnym zainteresowaniu naszym nadchodzącym serialem na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, "Noce i dnie" to kolejna produkcja Netflixa, w której przenosimy na ekrany epickie dzieło polskiej kultury, pokazując, że to historie, które wciąż można odkrywać na nowo – dodaje Kłuskiewicz.

Kto stoi za nową wersją "Nocy i dni"?

"Noce i dnie", serial na podstawie jednej z najważniejszych polskich powieści międzywojennych pięciokrotnie nominowanej do Literackiej Nagrody Nobla Marii Dąbrowskiej, wyprodukuje Justyna Pawlak (ostatnio odpowiedzialna za produkcję nagradzanego serialu oryginalnego Netflixa "Infamia"), a wyreżyseruje Kamila Tarabura, której serialowym debiutem była wspomniana głośna produkcja Netflixa "Absolutni debiutanci".

Główne role zagrają Tomasz Schuchardt ("Lalka", "Breslau", "Dom dobry") i Jaśmina Polak ("Hardkor Disko", "Wzgórze Psów", "Pewnego razu na krajowej jedynce").

Za scenariusz serialu odpowiadają Marta Bacewicz, Katarzyna Tybinka oraz Kamila Tarabura, za zdjęcia – Tomasz Naumiuk, za scenografię – Ewa Mroczkowska, za kostiumy – Justyna Stolarz, za charakteryzację – Karolina Kordas i Marta "Jamajka" Dąbrowska, za montaż – Alan Zajer i Beata Liszewska, a za dźwięk – Jacek Hamela.

Za casting odpowiada Nadia Lebik, za kierownictwo produkcji – Małgorzata Banaszkiewicz, a producentem liniowym jest Robert Feluch.