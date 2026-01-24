"W cieniu podejrzeń" ("Suspicion") zadebiutował na antenie BBC First w sobotę, 17 stycznia, a dziś, 24 stycznia o godz. 21:00, jako że serial jest emitowany po dwa odcinki naraz, będzie można obejrzeć odcinki trzeci i czwarty. Powtórki można oglądać zawsze kolejnego dnia, w niedziele, od godz. 22:55. Produkcja składa się z ośmiu odcinków. Stanowi część regularnego pasma kryminalnego BBC First, które nadawane jest codziennie w godz. 21:00.

O czym jest serial?

Po tym, jak syn Katherine Newman, wpływowej amerykańskiej magnatki medialnej (w tej roli właśnie Uma Thurman), niespodziewanie znika, cień podejrzeń spada na pięcioro Brytyjczyków, którzy w noc zaginięcia przebywali w tym samym hotelu, co zaginiony. Newman jest zdeterminowana, by jak najszybciej odszukać syna. Nie zawaha się sięgnąć po żadne środki. Do śledztwa angażuje zarówno funkcjonariuszy FBI, jak i National Crime Agency. Podejrzani rozpoczynają rozpaczliwą walkę z czasem, by udowodnić swoją niewinność. Czy uda im się oczyścić z zarzutów? I kto rzeczywiście mówi prawdę?

Kto występuje w serialu?

W tym cenionym serialu ze świetną, nagradzaną ścieżką dźwiękową Gilada Benamrama pierwsze skrzypce grają Kunal Nayyar ("Teoria wielkiego podrywu", "Astronauta", "Jak rozmawiać z psem"), Georgina Campbell ("Barbarzyńcy", "Czarne lustro", "Nie otwieraj oczu: Barcelona"), Elyes Gabel ("World War Z", "Rok przemocy", "Skorpion"), Elizabeth Henstridge ("Superman i Lois", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Boże Narodzenie w Plaza"), Angel Coulby ("Gry weselne", "Przygody Merlina", "Obłęd") oraz Uma Thurman ("Kill Bill", "Pulp Fiction", "Batman i Robin").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu jest Rob Williams ("Obsesja Eve", "Człowiek z Wysokiego Zamku", "Ofiara"). Za kamerą stanęli Chris Long ("Podbój kosmosu", "Niesamowite historie", "Zawód: Amerykanin", "Człowiek z Wysokiego Zamku") i Stefan Schwartz ("The Boys", "Zawód: Amerykanin", "Luther", "The Walking Dead").