Pierwsze dwa odcinki serialu "Amadeusz" trafiły 2 stycznia na platformę SkyShowtime, a dziś, 23 stycznia, pojawił się odcinek piąty i zarazem finałowy.

O czym jest serial?

W serialu 25-letni Amadeusz (Will Sharpe) przybywa do tętniącego życiem Wiednia, aby odnaleźć własną drogę artystyczną. Poznaje tam młodą i temperamentną śpiewaczkę Konstancję Weber (Gabrielle Creevy), która wkrótce zostaje jego żoną. Dzięki jej kontaktom Amadeusz poznaje szanowanego i pobożnego Antonio Salieriego (Paul Bettany). Ten jeszcze nie czuje zagrożenia, więc wprowadza Amadeusza w muzyczne kręgi, a między nimi rodzi się przyjaźń. W świetle niezwykłego talentu Amadeusza wady jego charakteru bledną, Salieri natomiast zaczyna wątpić w sens swojej wiary. Rywalizacja kompozytorów przeradza się w obsesję, a Salieri postanawia rozprawić się z wybrańcem Boga raz na zawsze.

Powrót filmu do kin

Odrestaurowany w 4K "Amadeusz" Miloša Formana miał swoją repremierę w maju 2024 roku w Hollywood. Akademia Oscarowa przygotowała odnowioną cyfrowo kopię niedostępnej przez blisko ćwierćwiecze i uważanej za najlepszą wersji kinowej filmu. We wrześniu można było tę właśnie wersję oglądać w polskich kinach.

"Amadeusz" to porywająca historia muzycznego geniusza Mozarta (Tom Hulce) i jego zazdrosnego przeciwnika Salieriego (F. Murray Abraham). Nagrodzony ośmioma Oscarami wielki spektakl Formana uważany jest za jeden z najlepszych filmów kostiumowych w historii kina.

W scenerii XVIII-wiecznego Wiednia rozgrywa się pełen pasji, gniewu i uniesień pojedynek między dwoma bohaterami, których dzieli prawie wszystko – poza miłością do pięknej muzyki. Epickie kino, wybitna ścieżka dźwiękowa, oszałamiająca opera, humor i trzymający w napięciu dramat: "Amadeusz" to widowisko na wszystkie czasy – i widowisko wszech czasów – przekonuje dystrybutor, firma Past Perfect.

Filmowy pomnik Mozarta

Widowiskowa opowieść o życiu Wolfganga Amadeusza Mozarta powstała w 1984 roku. Scenariusz, napisany przez Petera Shaffera na podstawie jego własnej sztuki, przedstawiał konfrontację jednego z największych geniuszy wszech czasów (Tom Hulce) z autorem dość prostackich kompozycji, zawistnym rywalem Salierim (nagrodzony Oscarem F. Murray Abraham).

Nagrodzony ośmioma Oscarami "Amadeusz" stał się filmowym pomnikiem dzieł Mozarta, prezentowanych w świetnie dobranej ścieżce dźwiękowej. W 2002 roku, 17 lat po premierze, Miloš Forman pokazał w Berlinie wersję reżyserską swojego arcydzieła – dłuższą o 20 minut, bogatszą o nowe sceny i postaci. Pojawia się w niej m.in. trójka ominiętych w pierwotnej wersji aktorów wcielających się w rolę małżeństwa Schlumberg wraz z córką: Kenneth McMillan, Cassie Stuart i Rita Zohar.

Perfekcyjne kino

"Amadeusz" to wcale nie tak częsty przykład filmu uwielbianego w równym stopniu przez widzów, jak krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych ocen zawodowych recenzentów wynosi 90 proc., zaś użytkowników – 95 proc. Średnia ocen krytyków na Filmwebie wynosi natomiast 8.7, zaś widzów – 8.1.

"Najbardziej mainstreamowy film Formana, ale dzieło spełnione. Po nim muzyka Mozarta nie brzmi już tak samo jak wcześniej. Słychać pod nią ten maniacki śmiech" – ocenia Adriana Prodeus, przyznając 10/10.

"Piękna laurka dla największego muzycznego geniusza w dziejach ludzkości. Mozart vs. Salieri, a może Hulce vs. Murray Abraham? Perfekcja pod każdym względem" – uważa Daniel Włodkowski (też 10/10).