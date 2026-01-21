Trzeci sezon serialu "Petra" debiutuje dziś, 21 stycznia o godz. 22:00 na kanale 13 Ulica, a kolejne odcinki będą się pojawiać co tydzień w środy.

Kto stoi za serialem?

Twórcami seriali na podstawie kultowego cyklu bestsellerowych kryminałów Alicii Giménez Bartlett są Furio Andreotti ("Prawdziwi mężczyźni", "Czekam, aż stanie się coś pięknego", "Jutro będzie nasze"), Giulia Calenda ("Jutro będzie nasze", "Najlepszy dzień w moim życiu", "Dwa światy") oraz Ilaria Macchia ("Oczekiwanie"). Za kamerą wszystkich odcinków stanęła Maria Sole Tognazzi ("Pięciogwiazdkowe życie", "Ja i ona", "Mężczyzna, który kocha").

Kto występuje w serialu?

Tytułową postać odgrywa Paola Cortellesi ("Jutro będzie nasze", "Przepraszam, że żyję", "Dwa światy"), a partnerują jej Andrea Pennacchi ("Pragnienie wybawienia", "Wyspa Róży", "Suburra"), Antonio Zavatteri ("Anna", "Drań", "Gomorra"), Matteo Sintucci ("Vivo!") praz Manuela Mandracchia ("Drapieżnicy", "Czarny Księżyc", "Habemus papam - mamy papieża").

O czym jest 3. sezon?

W 3. sezonie uwielbianego włoskiego serialu kryminalnego detektywka Petra Delicato (Paola Cortellesi) i jej partner Antonio Monte (Andrea Pennacchi) prowadzą dochodzenie w sprawie morderstwa i kradzieży dzieła sztuki w zakonie, co niespodziewanie wpływa na życie prywatne Petry.

Następnie policjanci udają się na niebezpieczną wyprawę do nieznanego im miasta, żeby rozwiązać sprawę morderstwa biznesmena, który po raz ostatni był widziany w towarzystwie prostytutki.