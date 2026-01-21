Serial "Skok" ("Steal" można oglądać w całości od 21 stycznia 2026 roku na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Skok został zrealizowany przez producentów wykonawczych Grega Brenmana i Rebeccę de Souza, producentkę Nualę O'Leary oraz reżyserów Sama Millera i Hettie MacDonald. Twórcą i scenarzystą serialu jest Sotiris Nikias. Produkcją zajmuje się Amazon MGM Studios we współpracy z Drama Republic.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Sophie Turner ("Gra o tron", "Schody"), Jacob Fortune-Lloyd ("Ciała", "Gambit królowej") i Archie Madekwe ("Saltburn", "Gran Turismo").

O czym jest serial?

"Skok" to współczesny, pełen adrenaliny thriller o napadzie stulecia i zwykłej pracownicy biurowej, Zarze (Sophie Turner), która niespodziewanie znajduje się w samym centrum wydarzeń.

Typowy dzień pracy w londyńskiej firmie inwestycyjnej Lochmill Capital zajmującej się funduszami emerytalnymi zostaje wywrócony do góry nogami, gdy grupa brutalnych złodziei włamuje się do biura i zmusza Zarę oraz jej najlepszego kumpla Luke'a (Archie Madekwe) do realizacji swoich żądań. Ale kto i dlaczego ukradłby miliardy funtów z emerytur zwykłych ludzi?

Nadkomisarz Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) jest zdeterminowany, aby to ustalić, ale jako osoba, która niedawno ponownie popadła w uzależnienie od hazardu, musi odłożyć na bok własne problemy finansowe i zająć się tajnymi planami oraz sprzecznymi interesami leżącymi u podstaw tej daleko idącej zbrodni.