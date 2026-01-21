Czwarty odcinek serialu "Wojna królestw" zadebiutuje już dziś, w środę, 21 stycznia o godz. 21:00 na kanale SCI FI, zaś za tydzień, 28 stycznia, nastąpi podwójny finał – z dwoma odcinkami premierowo.

O czym jest serial?

Zainspirowana starożytną legendą o Nibelungach opowieść rozgrywa się w świecie, w którym stara magia umiera, a wrogowie rosną w siłę. "Wojna królestw" to według dystrybutora "przejmująca historia wojny, zemsty i miłości".

Głównym bohaterem jest Hagen, związany obowiązkiem i lojalnością wobec królestwa, jest żołnierzem i Naczelnym Dowódcą, gotowym służyć i stać u boku swojego króla. Skrywa jednak sekret – jest głęboko zakochany w księżniczce Krymhildzie. To zakazana miłość, na którą nigdy nie dostanie przyzwolenia. Jego świat staje na głowie, gdy Hunowie szykują się do inwazji, a na dworze zjawia się niespodziewany gość – Zygfryd, legendarny pogromca smoków.

Zdeterminowany by wzmocnić swoje królestwo król szuka nowej żony – Brunhildy, słynnej królowej Walkirii obdarzonej starą magią. Aby zdobyć jej rękę, potrzebuje pomocy zarówno Zygfryda, jak i Hagena. Potężna opowieść o miłości, władzy i wojnie prowadzi do dramatycznego i ostatecznie katastrofalnego splotu wydarzeń.

Kto występuje w serialu?

W roli głównej zobaczymy holenderskiego aktora Gijsa Nabera jako Hagena oraz Jannisa Niewöhnera, który wcieli się w postać Zygfryda. Na ekranie partnerują im Lilja van der Zwaag, Rosalinde Mynster i Dominic Marcus Singer.

Co się wydarzy w poszczególnych odcinkach?

Sześcioodcinkowy miniserial "Wojna królestw" obejmuje następujące odcinki:

Odcinek 1. : Po latach pokoju za panowania króla Dankrata Burgundia staje w obliczu nagłego zagrożenia, które wstrząsa rodziną królewską i ściąga do Wormacji tajemniczych wojowników.

: Po latach pokoju za panowania króla Dankrata Burgundia staje w obliczu nagłego zagrożenia, które wstrząsa rodziną królewską i ściąga do Wormacji tajemniczych wojowników. Odcinek 2. : Przybycie potężnych przybyszów zaostrza napięcia i wystawia na próbę siłę burgundzkiego przywództwa. Zaczynają się kształtować nowe sojusze.

: Przybycie potężnych przybyszów zaostrza napięcia i wystawia na próbę siłę burgundzkiego przywództwa. Zaczynają się kształtować nowe sojusze. Odcinek 3. : Z widmem wojny na horyzoncie Burgundia szuka nowych sprzymierzeńców, podczas gdy w królestwie narastają niepokój i niepewność.

: Z widmem wojny na horyzoncie Burgundia szuka nowych sprzymierzeńców, podczas gdy w królestwie narastają niepokój i niepewność. Odcinek 4. : W obliczu narastającego zagrożenia śmiała wyprawa po wsparcie prowadzi do nieoczekiwanych wyzwań i coraz większej stawki dla królewskiego dworu.

: W obliczu narastającego zagrożenia śmiała wyprawa po wsparcie prowadzi do nieoczekiwanych wyzwań i coraz większej stawki dla królewskiego dworu. Odcinek 5. : Śmiertelnie niebezpieczne próby i rozpadające się sojusze popychają Burgundię do granic wytrzymałości w walce o przetrwanie i jedność.

: Śmiertelnie niebezpieczne próby i rozpadające się sojusze popychają Burgundię do granic wytrzymałości w walce o przetrwanie i jedność. Odcinek 6.: Gra o władzę i ambicje grożą całkowitym rozpadem porządku, gdy królestwo staje w obliczu swojej najczarniejszej godziny.

Arcydzieło światowej literatury

Legenda o Nibelungach to średniowieczny epos bohaterski, który przetrwał stulecia w tradycjach germańskich i skandynawskich. Najsłynniejsza wersja pisemna to stworzony w języku średnio-wysoko-niemieckim epos "Nibelungenlied" ("Pieśń o Nibelungach"), spisany około 1200 roku w okolicach Pasawy. Jej korzenie sięgają jednak czasów wędrówek ludów.

W galijskiej kronice z 436 roku czytamy: "Stoczono pamiętną wojnę z Burgundami, w której niemal cały lud, wraz ze swoim przywódcą, zginął". Współcześni badacze postrzegają jednak sagę jako stale przekształcającą się tkaninę tradycji ustnych i zmyślonych opowieści.

"Pieśń o Nibelungach" uchodzi za arcydzieło europejskiej epiki. W lipcu 2009 roku UNESCO wpisało trzy najważniejsze i najlepiej zachowane rękopisy na listę programu Pamięć Świata: rękopis A (Bawarska Biblioteka Państwowa w Monachium), rękopis B (Biblioteka Opactwa w Sankt Gallen w Szwajcarii) oraz rękopis C (Biblioteka Krajowa Badenii w Karlsruhe).

W latach 1848–1874 Richard Wagner pracował nad swoim czteroczęściowym cyklem operowym "Pierścień Nibelunga". Pozostaje on jednym z najbardziej rozbudowanych dzieł scenicznych w historii: trwający około 15 godzin (prolog i trzy pełne dni), z orkiestrą liczącą ponad 100 muzyków, 34 solistami i dwoma chórami. Prapremiera odbyła się w sierpniu 1876 roku w specjalnie wybudowanym Festspielhaus w Bayreuth, z udziałem m.in. cesarza niemieckiego Wilhelma, cesarza Brazylii Dom Pedry, licznych królów, książąt oraz wielu artystów.

W latach 1922–1924 Fritz Lang nakręcił dwuczęściową serię składającą się z filmów "Nibelungi: Śmierć Zygfryda" i "Nibelungi: Zemsta Krymhildy". Scenariusz napisała jego żona, Thea von Harbou. Był to najdroższy niemiecki film swoich czasów, realizowany w Studio Babelsberg. Krytycy i widzowie zachwycali się malarskimi kompozycjami kadrów, rozmachem scenografii i kostiumów, monumentalnymi scenami bitew z udziałem setek statystów oraz przełomowymi efektami specjalnymi.

W okresie nazistowskim "Nibelungenlied" zostało silnie zawłaszczone przez propagandę. Hitler, Goebbels i Göring przedstawiali jego bohaterów jako wzorcowe postaci germańskie, uosabiające "czyste" cnoty, które walczą, cierpią i umierają w imię szlachetnych ideałów. Termin "wierność Nibelungów" – często przywoływany dla wzmocnienia tożsamości narodowej w czasach klęski – nie powstał jednak w epoce nazizmu. Ukuto go już za czasów Cesarstwa Niemieckiego, by opisać bliską relację między Niemcami a Austrią.

W 1966 roku Harald Reinl nakręcił nową adaptację historii Nibelungów, wyprodukowaną przez Artura Braunera. Badania Instytutu Badań Opinii Publicznej w Allensbach pokazały, że co trzeci niemiecki bywalec kin chciał zobaczyć nową wersję opowieści o Nibelungach. Produkcję kręcono w Berlinie, Hiszpanii, Jugosławii i na Islandii, a do kin trafiła w dwóch częściach: "Siegfried" (1966) i "Kriemhilds Rache" (1967). Skrócona, 110-minutowa wersja była ponownie wprowadzana na ekrany w latach 1976 i 1982.

W latach 2003–2004 Uli Edel zrealizował w Republice Południowej Afryki dwuczęściową adaptację telewizyjną "Pierścień Nibelungów" dla stacji Sat.1, z Benno Fürmannem jako Zygfrydem, Julianem Sandsem jako Hagenem i Kristanną Loken ("Terminator 3") w roli Brunhildy. Wyemitowane 29 i 30 listopada 2004 roku dwa odcinki ("The Curse of the Dragon" oraz "Love and Betrayal") przyciągnęły łącznie ponad 15 milionów widzów.

Kto stoi za serialem?

"Wojna królestw" to produkcja Constantin Film we współpracy z RTL+, w reżyserii Cyrilla Bossa i Philippa Stennerta, na podstawie scenariusza Cyrilla Bossa, Philippa Stennerta i Dorona Wisotzky'ego, opartego na powieści Wolfganga Hohlbeina "Hagen von Tronje" zainspirowanej mitem o Nibelungach.

W 1986 roku autor fantasy Wolfgang Hohlbein opublikował powieść "Hagen von Tronje", w której saga o Nibelungach przeszła kilka istotnych, poetyckich przekształceń. Zygfryd z Xanten – zazwyczaj olśniewający, nieskazitelny bohater opowieści – został przedstawiony jako próżny narwaniec, natomiast wizerunek jego rywala, Hagena, został znacząco wybielony. Często ukazywany w tradycji popularnej jako mroczna postać o wątpliwych motywacjach, tutaj Hagen staje się bohaterem opowieści, kierującym się własnym kodeksem honorowym i uczuciami.

Przy łącznej liczbie 113 dni zdjęciowych sześcioodcinkowy serial "Wojna królestw" to najbardziej czasochłonny projekt w karierze Cyrilla Bossa i Philippa Stennerta jako scenarzystów i reżyserów. Większość projektu powstała w Czechach, głównie w legendarnych studiach Barrandov pod Pragą. Istniejąca już średniowieczna scenografia posłużyła jako ulice i fortyfikacje Wormacji.

Za międzynarodową dystrybucję serialu i filmu poza regionem DACH odpowiada firma Fremantle. Producentami są Jan Ehlert ("Oskarżenie"), Christoph Müller ("On wrócił") oraz Christian Rohde ("The Witnesses"), a po stronie czeskiej współproducentem jest Filip Hering ("Obrazy bez autora").

Martin Moszkowicz i Oliver Berben z Constantin Film pełnią funkcję producentów wykonawczych. Po stronie RTL za projekt odpowiadają redaktorzy Thomas Disch i Nico Grein pod kierunkiem Hauke Bartela, szefa działu fikcji RTL Germany.