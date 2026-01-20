Serial "Morfeusz" pojawi się na platformie SkyShowtime jeszcze w 2026 roku.

O czym jest serial?

W "Morfeuszu" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują m.in. Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst").

Kto stoi za serialem?

Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód", "Bracia"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Akademia Pana Kleksa", "Dziki"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński.

Polskie produkcje SkyShowtime

"Morfeusz" to już trzeci polski tytuł zapowiedziany przez serwis, który będzie miał swoją premierę w 2026 roku. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny "Edyta Górniak", przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów "Ślebody", czyli serial "Pionek".

Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa – konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacać ofertę SkyShowtime o nowe polskie propozycje. Tym razem z dumą ogłaszamy, że kolejnym polskim serialem oryginalnym SkyShowtime będzie "Morfeusz" – serial akcji, który – mamy nadzieję – do ostatniej sceny będzie trzymał widzów w napięciu. Naszą ambicją pozostaje uczynienie z serwisu SkyShowtime miejsca, w którym kinomani znajdą rozrywkę jakiej oczekują, czyli jakościową, autentyczną i angażującą – mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.