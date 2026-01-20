Premiera trzeciego, ośmioodcinkowego sezonu serialu "Euforia" nastąpi 13 kwietnia w HBO i HBO Max. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Hans Zimmer w ekipie

Jak podało w sierpniu Variety, do Labrintha, odpowiedzialnego za powszechnie chwaloną muzykę do dwóch poprzednich sezonów "Euforii", dołączył sam Hans Zimmer, dwukrotny laureat Oscara (za kompozycje do "Króla Lwa" i "Diuny"), nominowany do Nagrody Akademii aż dwunastokrotnie.

Reklama

Jestem zaszczycony, mogąc dołączyć do niezwykłego zespołu gawędziarzy, którym przewodzi wizjoner Sam Levinson. Wspólnie stworzyli odważny i poruszający serial, który wiele znaczy dla widowni. Muzyka Labrintha ukształtowała tożsamość tego serialu i nie mogę się już doczekać, aby przyczynić się do rozwoju historii i poprzez muzykę pomóc w kształtowaniu nowego sezonu – oświadczył Zimmer dla Variety.

Kolejny rozdział w uniwersum "Euforii"! Wspaniale będzie współpracowaćz Hansem, jednym z moich bohaterów w dziedzinie muzyki filmowej – i wnieść nieco nowej magii do nowego sezonu – dodał Labrinth.

Reklama

Nowe gwiazdy w obsadzie

W lutym do obsady dołączyły nowe gwiazdy.

Jest wśród nich niezwykle popularna w krajach latynoskich, hiszpańska wokalistka Rosalía, laureatka nagród Grammy oraz Latin Grammy, mająca już za sobą doświadczenie aktorskie, i to nie byle jakie, bowiem u samego Pedra Almodóvara w dramacie "Ból i blask", gdzie wystąpiła co prawda w małej roli, ale zawsze.

Kolejne nazwisko to Kadeem Hardison, amerykański aktor przeżywający szczyt popularności w latach 90. ("Inteligent w armii", "Wampir w Brooklynie"), który miał już okazje spotkać się z Zendayą przed laty na planie serialu "Nastoletnia Agentka".

Do obsady dołączył także Marshawn Lynch, były zawodnik futbolu amerykańskiego, znany pod pseudonimem Beast Mode, pod którym odnosił sukcesy sportowe z drużyną Seattle Seahawks. Jako aktor zadebiutował epizodem w komedii kryminalnej "Ostatnia szansa Matta", wystąpił też w serialach "Brooklyn 9-9", "Westworld" i "Murderville".

Ale to nie wszystko bowiem w trzecim sezonie wystąpi również megagwiazda lat 90., sama Sharon Stone ("Nagi instynkt", "Specjalista", "Kasyno").

Ponadto do obsady dołączyli Danielle Deadwyler, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray i Vinnie Hacker.

Produkcja wciąż opóźniana

Jeszcze przed rokiem wciąż nie było wiadomo, czy fani w ogóle doczekają się nowej odsłony hitu. Produkcja sezonu trzeciego była niejednokrotnie przekładana. Serwis IndieWire zauważał w marcu 2024 roku, że kierowniczka pionu serialowego w HBO Francesca Orsi zapowiadała premierę nowej odsłony "Euforii" na rok 2025. Ale to miało być nieaktualne.

W oświadczeniu HBO podawało bowiem, że produkcja zostaje opóźniona w stopniu niepozwalającym zapowiedzieć emisję w ciągu najbliższych dwóch lat. Wciąż jednak "HBO i Sam Levinson pragną stworzyć wyjątkowy trzeci sezon" – mówił IndieWire przedstawiciel platformy.

Warto zauważyć, że twórca "Euforii" Levinson nie miał ostatnio dobrej prasy. Jego najnowszy projekt dla HBO, "Idol" z Lily Rose-Depp i Ablem "The Weeknd" Tesfaye'em, został nawet uznany przez wiele branżowych mediów za najgorszy serial roku.

Przełomowe role nowych gwiazd

HBO ujawniło również IndieWire, że "w międzyczasie pozwala swej popularnej obsadzie szukać innych możliwości", co wydawało się eufemizmem dla braku konkretnej propozycji dla aktorów.

Co ciekawe, Sydney Sweeney, świeżo opromieniona sukcesem kasowym komedii romantycznej "Tylko nie ty", utrzymywała w wywiadzie dla MTV, że jej następnym projektem będzie właśnie nowy sezon "Euforii".

Wypada wspomnieć, że "Euforia" okazała się przełomem w niejednej karierze, otwierając szeroko drzwi do kariery dla tak popularnych dziś gwiazd młodego pokolenia, jak nie tylko Sweeney, bo i Zendaya (zdobywczyni dwóch nagród Emmy za rolę nastoletniej narkomanki Rue), Jacob Elordi (ostatnio Elvis Presley w "Priscilli" oraz monstrum nowego "Frankensteina", za chwilę Heathcliff w nowych "Wichrowych Wzgórzach"), Hunter Schafer (przygodowe widowisko "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", ambitny horror "Kukułka") czy Colman Domingo (nominowany drugi rok z rzędu do Oscara – w 2024 roku za tytułową rolę w biograficznym "Rustinie" Netflixa, a rok później za występ w dramacie więziennym "Sing Sing").

Co wiemy o nowym sezonie?

Levinson w rozmowie z "Elle" mówił, że sezon trzeci będzie utrzymany w stylu "filmu noir", a fabuła znów ma się skupiać na postaci Rue granej przez Zendayę. Plotkowało się także, że aktorka stanie za kamerą nowej serii – i faktycznie wyreżyserowała kilka odcinków.

Akcja ma się rozgrywać 5 lat po wydarzeniach z sezonu drugiego, co oznacza, że bohaterowie nie chodzą już do szkoły średniej. "W tym tempie pięcioletnia przerwa może się zdarzyć również w prawdziwym kalendarzu" – kwitowało ironicznie IndieWire.

W nowym sezonie "grupa przyjaciół z dzieciństwa mierzy się z wiarą, odkupieniem oraz problemem zła" – opisuje lakonicznie HBO.

Pierwszy taki serial

Zdjęcia do trzeciego sezonu realizowano na nowym nośniku taśmy filmowej KODAK, zarówno w formatach 35 mm, jak i 65 mm. Twórca Sam Levinson oraz nagrodzony Emmy operator Marcell Rév współpracowali ściśle z firmą Kodak nad skomercjalizowaniem nowej taśmy w obu formatach. Trzeci sezon produkcji jest również pierwszym fabularnym serialem telewizyjnym, w którym znaczną część zdjęć zrealizowano na taśmie 65 mm, co pozwoliło uzyskać poszerzony obraz na ekranie – odzwierciedlający drogę bohaterów poza liceum, ku szerokiemu, nieznanemu światu.