Film "Urwisko" ("The Bluff") pojawi się 25 lutego 2026 roku na platformie Prime Video.

Kto stoi za filmem?

"Urwisko", nazywane kobiecą odpowiedzią na "Piratów z Karaibów", to wyreżyserowany przez Franka E. Flowersa, według scenariusza napisanego wspólnie z Joe Ballarinim, epicki thriller kostiumowy osadzony w wyjątkowo bogatej historycznie i kulturowo scenerii Kajmanów, z zachwycającymi prawdziwymi lokalizacjami, takimi jak Jaskinia Czaszki (Skull Cave) i ikoniczny klif The Bluff – najwyższy punkt wyspy.

Rodzeństwo Anthony Russo, Joe Russo oraz Angela Russo-Otstot pełni funkcję producentów filmu za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej AGBO. Znana z łączenia wielkoskalowych, ambitnych historii z silnymi emocjonalnymi fundamentami, firma AGBO wnosi do projektu tę samą kinową ambicję i precyzję, z której znani byli bracia Russo w takich projektach jak "Avengers: Koniec gry" czy " Tyler Rake: Ocalenie".

Wspomniana Zoe Saldaña, która miała być pierwotnie gwiazdą filmu, ostatecznie nie pojawia się na ekranie, ale pozostała przy projekcie jako producentka wykonawcza. Taką funkcję pełnią również Joe Ballarini, Frank E. Flowers, Kassee Whiting, Ari Costa, Chris Castaldi, Nick Van Dyk, Thorsten Shumacher i Sarah Halley Finn. Obok rodzeństwa Russo producentami są natomiast Michael Disco, Cisely Saldaña, Mariel Saldaña oraz gwiazda filmu – Priyanka Chopra Jonas.

Kto występuje w filmie?

Priyanka Chopra Jonas ("Sojusznicy", "Cytadela", "Matrix: Zmartwychwstania") daje bezprecedensowy w swojej karierze popis fizycznych umiejętności aktorskich, wcielając się w złożoną i dynamiczną postać Ercell "Bloody Mary" Bodden, która toczy niebezpieczną walkę ze swoją brutalną przeszłością, aby chronić swoją rodzinę.

Aktorce towarzyszą na ekranie Safia Oakley-Green ("Anemone", "Nadzwyczajna", "Ucieczka z ciemności"), Temuera Morrison ("Wódz wojownik", "Aquaman", "Obi-Wan Kenobi"), Ismael Cruz Cordova ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Maria, królowa Szkotów", "Wystrzałowa miss"), Karl Urban ("The Boys", "Star Trek", "Władca Pierścieni: Powrót króla") oraz Vedanten Naidoo ("Dawid i elfy").

O czym jest film?

Prime Video zapowiada "Urwisko" jako "trzymającą w nieustającym napięciu jazda bez trzymanki, łączącą kontekst historyczny z nowoczesnym filmowym rozmachem. Pełne emocjonujących pojedynków na miecze, taktycznych pułapek i krwawych bójek przygodowe kino akcji, które można oglądać z rodziną i przyjaciółmi, aby uświadomić sobie, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, by chronić tych, których kochamy".

Ercell "Bloody Mary" Bodden (Priyanka Chopra Jonas) sądziła, że na zawsze uciekła od swojej brutalnej pirackiej przeszłości, odnajdując spokój na Kajmanach u boku kochającego męża T.H. (Ismael Cruz Cordova), syna Isaaca (Vedanten Naidoo) oraz szwagierki Elizabeth (Safia Oakley-Green).

Jednak gdy jej znany z okrucieństwa były kapitan, Connor (Karl Urban), przybywa, by się zemścić, świat Ercell rozpada się na kawałki. Zmuszona stawić czoła demonom, które próbowała pogrzebać, Ercell zostaje ponownie wciągnięta w śmiertelną grę tajemnic i przetrwania. Uzbrojona w zabójczą sztukę walki mieczem, przebiegłe pułapki i niezłomną wolę ochrony tych, których kocha, rozpoczyna brutalną wojnę z bezlitosną załogą Connora. Walka o ocalenie rodziny staje się dla Ercell drogą do odkupienia, podczas której odzyskuje swoją moc i ponownie staje się wojowniczką, którą była kiedyś.