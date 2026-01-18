Film "Elsinore" będzie dystrybuowany w Polsce przez Kino Świat.

O czym jest film?

"Elsinore" to oparta na faktach, niezwykle inspirująca historia legendarnego aktora Iana Charlesona, który dla szerszej publiczności zasłynął rolą olimpijczyka w kultowych "Rydwanach ognia". Film opowie o poruszających przygotowaniach do roli życia, którą Ian Charleson odegrał w "Hamlecie" na deskach kultowego National Theatre w Londynie.

Kto występuje w filmie?

W "Elsinore" Iana Charlesona zagra laureat nagrody BAFTA i wielokrotnie nominowany do Złotego Globu Andrew Scott ("Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Blue Moon"), który został również współproducentem produkcji. Aktorowi partnerować będzie laureatka Oscara, Złotego Globu i nagrody Emmy Olivia Colman ("Faworyta", "The Crown", "Córka").

W gwiazdorskiej obsadzie filmu są również inni uznani brytyjscy aktorzy, w tym Billie Piper, Johnny Flynn, Luke Thompson, Monica Dolan, Juliet Stevenson, Joe Locke, Adeel Akhtar, Matthew Beard, David Dawson, Kadiff Kirwan, Dickie Beau i Peter Mullan.

Kto stoi za filmem?

Reżyserią "Elsinore" zajmuje się nominowany do nagrody BAFTA Simon Stone ("Wykopaliska"). Scenariusz napisał Stephen Beresford ("Pride"), laureat nagrody BAFTA i nominacji do Złotego Globu.