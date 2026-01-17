Film "Bałtyk" jest na tę chwilę dostępny wyłącznie w serwisie Premiery CANAL+ w cenie 17,99 zł.

Światowa premiera

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Fipadoc należy do grona czołowych festiwali kina dokumentalnego w Europie. Co roku przyciąga ponad 30 tys. widzów, w tym ponad dwa tysiące akredytowanych gości z kilkudziesięciu krajów. Na program festiwalu, obok pokazów konkursowych, składają się warsztaty, masterclassy oraz spotkania dla przedstawicieli branży filmowej i prezentacje powstających projektów dokumentalnych.

W tegorocznym festiwalowym konkursie Historie Europy znalazł się dokumentalny debiut Igi Lis "Bałtyk".

Wielki sukces w Polsce

Wcześniej produkcja zachwyciła widzów festiwalowych i krytyków, a pod koniec sierpnia trafiła na krótko do kin studyjnych. Od 6 stycznia film córki Tomasza Lisa jest dostępny w wypożyczalni VOD Premiery CANAL+.

Zrealizowany w Studiu Munka obraz Igi Lis w czerwcu 2025 roku otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, a w sierpniu trafił na ekrany ponad 100 kin w całej Polsce, gromadząc do końca roku ponad 40 tysięcy widzów. "Bałtyk" ma też na koncie Nagrodę dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na Sopot Film Festival, Nagrodę za zdjęcia Kacpra Gawrona na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film oraz Wyróżnienie Jury Festiwalu Opolskie Lamy.

Wraz z końcem 2025 roku film pojawił się w szeregu zestawień podsumowujących mijający rok w polskim kinie. Serwis Culture.pl umieścił go w gronie siedmiu najciekawszych dokumentów roku, zaś redakcja Newonce na 5. miejscu TOP 10 najlepszych filmów 2025. Obraz z oceną 7.03 znalazł się także w rocznym podsumowaniu TOP 50 czytelników Filmweb.pl, a w kategorii dokumentów uplasował się na 14. pozycji. Reżyserka Iga Lis nominowana była w plebiscycie FORBES Women Kobieta Roku 2025 w kategorii Kultura, a także znalazła się w zestawieniu "Wysokich Obcasów" Śmiałe 2025.

O czym jest film?

"Bałtyk" to film dokumentalny, który przybliża widzom historię Mieci, prowadzącej od czterdziestu lat słynną wędzarnię ryb w Łebie. To kobieta znana w całym miasteczku i regionie, dla której praca jest sensem życia. Problemy zdrowotne zaczynają jednak uświadamiać Mieci, że jej biznes będzie musiał kiedyś przejść w inne ręce, a ona sama musi odnaleźć siebie na nowo. Film to poruszająca historia ambicji i poświęcenia, opowiedziana z czułością i autentyzmem, a jej wyrazista bohaterka, Miecia, zostaje z widzami na dłużej.

Kto stoi za filmem?

"Bałtyk" powstał w Studiu Munka w programie Pierwszy Dokument, finansowanym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję wykonawczą odpowiada Silver Frame, a koproducentami filmu są CANAL+ Polska S.A. oraz MX35. Za dystrybucję filmu w polskich kinach odpowiada So Films. Międzynarodową promocją filmu zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa.

Świetne recenzje

"Dwudziestoparolatka robi ciepły, czuły, pozbawiony dydaktyki i jakichkolwiek prób oceniania film, a wy się boicie, że generacja Z zepsuje kino" – ironizował Jacek Sobczyński na Filmwebie.

"Lombard 2.0, aromat wakacji z czasów dzieciństwa, dobry zmysł obserwacyjny i ucho do dialogów młodej dokumentalistki" – pisała Katarzyna Kebernik.

"Iga Lis odnalazła serce Łeby w wędzarni u Pani Mieci. I tak powstał urzekający, dobrze zrealizowany portret kobiecej siły, poświęcenia i walki z komercją Bałtyku" – spostrzegała Daria Sienkiewicz.