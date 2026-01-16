Komedia "Psoty" weszła na ekrany kin dziś, 16 stycznia 2026 roku.

O czym jest film?

"Psoty" to murowany hit familijny zapowiadany jako "pełna psich przygód i rozbrajającego humoru familijna opowieść o przyjaźni odważnej dziewczynki i czworonoga imieniem Sprytek".

Trzynastoletnia Frania to odważna nastolatka, która ma niby wszystko, ale czuje, że czegoś jej brakuje. Jej życie jednak się zmieni, gdy pewnego dnia pojawi się w nim Sprytek – bardzo sympatyczny piesek, który nie ma domu i potrzebuje ludzkiej pomocy. Frania wspólnie z mamą zawożą czworonoga do weterynarza, skąd zwierzę zostaje zabrane do wyspecjalizowanej placówki celem dalszego leczenia. Kiedy jednak dziewczynka orientuje się, że dyrektorka ośrodka i pracujący tam lekarz nie dbają należycie o dobro swoich kudłatych podopiecznych, nastolatka postanawia działać na własną rękę i wykrada Sprytka, a następnie wyrusza z nim w daleką podróż. Zaniepokojeni całą sytuacją rodzice dziewczynki postanawiają odłożyć na bok dzielące ich różnice i razem wyruszają na poszukiwania córki. Tymczasem Frania zaczyna publikować w internecie relacje ze swojej przygody z przyjacielem i wkrótce o niej oraz o Sprytku usłyszy cała Polska!

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują wielkie gwiazdy polskiego ekranu – Małgorzata Socha ("Przyjaciółki", "Jak poślubić milionera") oraz Borys Szyc ("Simona Kossak", "Listy do M. 4"). W rolę dziewczynki wciela się Aleksandra Zagrodzka, która rozpoczęła swoją filmowa przygodę od udziału w hicie "Listy do M. 4".

Pozostałe role odgrywają niezwykle cenieni aktorzy charakterystyczni – Andrzej Konopka ("Chłopi", "Wzgórze psów"), Izabela Dąbrowska ("Teściowie 2", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje") i Tomasz Sapryk ("Oskar, Patka i Złoto Bałtyku", "Broad Peak").

Kto stoi za filmem?

Producentem jest Orphan Studio, które na koncie ma m.in. filmy "Pan Samochodzik i Templariusze", "Kryptonim Polska" czy "Na chwilę, na zawsze".

Za kamerą stanął Kacper Lisowski ("Stacja Warszawa", "Ojcze Masz"), który napisał także scenariusz wespół z Hanią Lisowską.