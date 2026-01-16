Horror "28 lat później - część 2: Świątynia Kości" wszedł na ekrany polskich kin dziś, 16 stycznia.

"28 lat później - część 2: Świątynia Kości"

Poprzedni film nie tylko zamykał kultową trylogię, ale i otwierał nową serię, której "Świątynia Kości" jest drugą odsłoną.

W kontynuacji epickiej opowieści dr Kelson (Ralph Fiennes) znajduje się w trudnych okolicznościach, których konsekwencje mogą zmienić świat, jaki zna. Spotkanie Spike'a (Alfie Williams) z Jimmym Crystalem (Jack O'Connell) staje się koszmarem, od którego nie może uciec. W świecie Świątyni Kości zarażeni nie są już największym zagrożeniem dla przetrwania – nieludzkość ocalałych może być dziwniejsza i bardziej przerażająca.

Za kamerą stanęła tym razem Nia DaCosta ("Hedda", "Candyman", "Marvels"), a scenariusz ponownie napisał Alex Garland ("Civil War", "Anihilacja", "Ex Machina").

"28 lat później"

Film "28 lat później" przygotowali po 18 latach od premiery ostatniej części twórcy oryginału, Danny Boyle ("Trainspotting", "127 godzin", "Slumdog. Milioner z ulicy") oraz Alex Garland.

Główne role zagrali tym razem Aaron Taylor-Johnson ("Kraven Łowca", "Nosferatu", "Kaskader"), Ralph Fiennes ("Konklawe", "Menu", "Nie czas umierać") i Jodie Comer ("Motocykliści", "Ostatni pojedynek", "Obsesja Eve").

Akcja filmu rozgrywa się trzy dekady po wycieku z tajnego laboratorium wirusa zamieniającego ludzi w zombie. Bohaterami będą ci, którym udało się przetrwać i zaadaptować do życia wśród zainfekowanych, mimo wciąż szalejącej pandemii…

Film zebrał pozytywne recenzje i zarobił w kinach na całym świecie ponad 150 milionów dolarów – czyli tyle, ile w sumie przyniosły wpływów dwa poprzednie filmy z kultowego cyklu.

"28 tygodni później"

Kontynuacja horroru "28 dni później", pochodząca z roku 2007, rozgrywa się pół roku po wydarzeniach ukazanych w pierwszym filmie. Śmiercionośny wirus całkowicie spustoszył Wielką Brytanię. Amerykańska armia przywraca porządek i zdziesiątkowane miasta zaczynają się ponownie zaludniać, ale przyszłość świata znów staje pod znakiem zapytania, gdy w Londynie pojawia się nosiciel wirusa i epidemia wybucha na nowo.

Film nakręcił hiszpański reżyser Juan Carlos Fresnadillo ("Intacto", "Dama"), a wystąpili w nim Robert Carlyle ("Trainspotting", "Drapieżcy"), Rose Byrne ("Naznaczony", "Sąsiedzi"), Jeremy Renner ("Avengers", "The Hurt Locker. W pułapce wojny"), Harold Perrineau ("Stamtąd", "Lost. Zagubieni"), Catherine McCormack ("Braveheart - Waleczne Serce", "Zawód: szpieg") i Idris Elba ("Luther", "Thor").

"28 dni później"

W kultowym filmie reżysera Danny'ego Boyle'a i scenarzysty Alexa Garlanda z 2002 roku śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że śmiertelny wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem.

Poza Cillianem Murphym gwiazdami oryginalnego filmu byli Naomie Harris ("Moonlight", "Skyfall"), Christopher Eccleston ("Płytki grób", "Doktor Who") i Brendan Gleeson ("Braveheart - Waleczne Serce", "Duchy Inisherin").