Premiera sześcioodcinkowego serialu "Niebo. Rok w piekle" nastąpiła 26 grudnia na platformie HBO Max, dziś, 16 stycznia pojawił się odcinek czwarty, a kolejne odcinki będą trafiać na platformę co tydzień.

Hit numer jeden platformy

Zgodnie z przewidywaniami, polski serial natychmiast wskoczył na 1. miejsce najchętniej oglądanych seriali na platformie. HBO Max nie ma obecnie większego hitu.

Wspomnienia Polaka z sekty

Scenariusz sześcioodcinkowego serialu jest inspirowany prawdziwą historią Sebastiana Kellera, autora książki "Niebo. Pięć lat w sekcie", który przeżył w sekcie pięć lat. W jednych z głównych ról – Stanisław Linowski i Tomasz Kot. Pod koniec listopada nakładem Wydawnictwa Otwartego wydane zostało nowe wydanie książki. Znajdują się tam wspomnienia Sebastiana Kellera – uzupełnione o refleksje i fakty, które okazały się ważne dla rzetelnej oceny wydarzeń sprzed lat, oraz przedmowę doktor Agnieszki Bukowskiej, socjolożki i badaczki sekt.

Produkcja przenosi widzów do początku lat 90., kiedy życie wielu Polaków uległo znaczącej zmianie i nie wszyscy byli w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie łatwo było trafić na samozwańczych proroków, którzy wydawali się idealnym rozwiązaniem wielu problemów. Samotność, ucieczka od rodziców, bunt przeciwko zasadom religijnym, normom społecznym, tęsknota za przynależnością do jakiejś grupy czy po prostu ciekawość – to tylko niektóre z motywacji, jakimi kierowały się osoby trafiające pod skrzydła charyzmatycznych liderów.

"Nowy dramat obyczajowy Max Original pokazuje, jak wiele możemy poświęcić, łącznie z własną wolnością, aby poczuć się akceptowanym i pozornie zrozumianym" – zapewniają producenci.

Co się wydarzyło w trzecim odcinku?

Następuje kulminacja przemiany wspólnoty Piotra w pełnoprawną sektę – wiara, która miała leczyć, staje się narzędziem dominacji, izolacji i przemocy.

Pojawia się pierwszy poważny bunt – Karolina kwestionuje dogmaty Piotra, próbuje zachować rozsądek i ludzką empatię. Jej decyzja, by opuścić "Niebo", kończy się symboliczną sceną – Piotr wyznacza granicę benzyną, którą podpala, oddzielając "raj" od "piekła".

Równolegle rozwija się dramat Teresy, matki Sebastiana, która próbuje walczyć o syna oraz wątek śledztwa komisarza Dąbrowskiego, badającego okoliczności zniknięcie niejakiego Mirończuka – rolnika mieszkającego w sąsiedztwie "Nieba", od którego Piotr chciał nieskutecznie odkupić ziemię.

Oba te wątki konfrontują zamknięty, irracjonalny świat "Nieba" z rzeczywistością. Gdy do wspólnoty wraca ojciec Anety wspierany przez grupę osiłków, wydaje się, że Piotr będzie musiał się poddać.

Sekta coraz bardziej izoluje się od świata. Piotr ogłasza siebie Chrystusem, znosi kontakty z zewnętrznym światem, zakazuje leczenia "niewiernych" i nakazuje rozdanie wszystkich dóbr. To preludium do głodu, desperacji i moralnego upadku. Sebastian, wierząc w boską misję, uczestniczy w kradzieżach, które guru przedstawia jako "odzyskiwanie tego, co należy do Boga". Z kolei będąca w ciąży Aneta coraz bardziej widzi, że "Niebo" zamienia się w piekło.

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

Drugi odcinek zaczyna się od wizji Sebastiana: na jego dłoniach płoną ognie, które według Piotra są znakiem, że Duch Święty dał Sebastianowi dar leczenia. Piotr ogłasza go uzdrowicielem i razem jadą do Białegostoku, gdzie Seba ma leczyć ludzi. Pierwsza próba kończy się niepowodzeniem, lecz w tłumie pojawia się buntownicza Aneta, córka miejscowego pieczarkarza, u którego pracuje matka Sebastiana. Z kpiną poddaje się uzdrawianiu. Piotr natychmiast dostrzega w niej potencjał – rozpoznaje w niej zagubienie i potrzebę miłości, trafnie diagnozuje jej rodzinne zranienia, czym zaskarbia sobie uwagę dziewczyny.

Wspólnota wita dziewczynę jak nową duszę, obdarowuje ciepłem, jakiego nie zaznała w rodzinnym domu. Oboje z Sebastianem zbliżają się do siebie.

Guru stopniowo odbiera wspólnocie resztki racjonalności: zakazuje Maćkowi dializ, każe Sebie zniszczyć gitarę jako "symbol próżności". Aneta, wciągnięta w euforię grupy, oddaje wszystkie pieniądze i zostaje przyjęta do wspólnoty. Gdy rodzice Anety odnajdują córkę w siedzibie sekty, dochodzi do dramatycznej konfrontacji.

Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

Sebastian – pragnący za wszelką cenę akceptacji – wsiąka w społeczność "Nieba": sielskie gospodarstwo prowadzone twardą ręką Piotra i Doroty. Pojawiają się nowi „bracia i siostry”, rytuały wdzięczności, wspólne ogniska, sny interpretowane przez guru, a także symboliczną inicjację: publiczne obwinienie matki za wszystkie złe sytuacje, jakich Sebastian doświadczył.

Po pewnym czasie Piotr rozpoczyna stopniowe odcinanie Seby od jego dawnego świata: religijność przeciwstawia Kościołowi, miłość matki nazywa "jadem", a każdy nawrót bólu tłumaczy jej traumatycznym wpływem. Z drugiej strony flirt z Karoliną – jedną z "Niebianek" – i ciepło wspólnoty wzmacniają więź bohatera z całą grupą.

Historia z lat 90., ale "bardzo aktualna"

Oprócz Stanisława Linowskiego i Tomasza Kota w serialu "Niebo. Rok w piekle" występują: Magdalena Różczka, Zofia Jastrzębska, Anna Radwan, Michalina Łabacz, Dominika Kluźniak, Grzegorz Falkowski, Weronika Humaj, Anita Sokołowska, Przemysław Bluszcz, Mateusz Górski, Karol Pocheć, Marcin Czarnik, Nikodem Adamski, Cezary Kołacz, Marysia Redkowska, Łukasz Konopka, Hanna Klepacka, Łukasz Gawroński, Wojciech Dolatowski, Grażyna Kopeć, Joanna Borer, Adrianna Helena Mrowiec, Paulina Poślednik, Wiktor Korzeniowski, Irena Melcer, Paweł Wolak, Mateusz Małecki, Kuba Dyniewicz, Konrad Kąkol, Julianna Sroka-Kierończyk, Grzegorz Wojdon i Piotr Cyrwus.

Cieszę się, że na pokładzie udało się nam zebrać tak doborową obsadę oraz ekipę realizującą. Mimo tego, że akcja serialu rozgrywa się we wczesnych latach 90, to jego historia jest bardzo aktualna, bo niezależnie od czasu i miejsca, w którym żyjemy potrzebujemy zrozumienia i akceptacji. Mam nadzieję, że zabierzemy widzów w podróż, w trakcie której znajdziemy odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę ma znaczenie w naszym życiu – mówił Bogumił Lipski, dyrektor Działu Fabularnego TVN Warner Bros. Discovery

Serial powstał dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Autorem scenariusza inspirowanego książką Sebastiana Kellera "Niebo. Pięć lat w sekcie" jest Jakub Korolczuk. Za reżyserię odpowiada Bartosz Blaschke, a za zdjęcia – Tomasz Augustynek. Autorką scenografii jest Daria Dwornik, kostiumów – Emilia Czartoryska. Za charakteryzację odpowiada Pola Guźlińska.

Producentami są Marek Kłosowicz (dFlights) i Tomasz Cichoń (TVN WBD.), kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan.