Paul Thomas Anderson, dziękując za wyróżnienie na gali w Los Angeles, powiedział, że tworzenie filmów to "jedyny legalny sposób na bycie paranoikiem w świetle reflektorów".

Spielberg: To ludzki niepokój zamieniony w poemat

"Jedna bitwa po drugiej", utrzymana w charakterystycznym dla twórcy stylu, koncentruje się na psychologii bohaterów, napięciach i emocjach w relacjach międzyludzkich.

Paul potrafi zamienić ludzki niepokój w najpiękniejszy wizualny poemat, jakiego kino kiedykolwiek potrzebowało – skomentował obecny na gali Steven Spielberg.

W kategorii najlepszego filmu dramatycznego triumfował z kolei "Hamnet" w reżyserii Chloe Zhao. Intymna historia osadzona w XVI-wiecznej Anglii opowiada o głębokiej żałobie Agnes i Williama Szekspira po stracie syna, która stała się inspiracją dla powstania słynnego dramatu "Hamlet". Grająca rolę Agnes Jessie Buckley odebrała statuetkę dla najlepszej aktorki. Polak Łukasz Żal odpowiadał za zdjęcia przy tej produkcji.

Za najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu uznano Rose Byrne za rolę w czarnej komedii "Kopnęłabym cię, gdybym mogła". Najlepszym aktorem w tej kategorii został Timothee Chalamet za rolę w "Wielkim Martym".

"Tajny agent" najlepszym filmem nieanglojęzycznym

Emocje wzbudził sukces brazylijskiego "Tajnego agenta" w reżyserii Klebera Mendoncy Filho, uznanego za najlepszy film nieanglojęzyczny. Złoty Glob dla najlepszego aktora dramatycznego trafił do występującego w filmie Wagnera Moury, który wcielił się w profesora uciekającego przed dyktaturą w latach 70.

"K-popowe łowczynie..." Złotych Globów

Za najlepszy film animowany uznano "K-popowe łowczynie demonów", a za najlepszą oryginalną piosenkę – utwór "Golden" z tego dzieła.

Statuetki na gali w Los Angeles wręczali m.in. Jennifer Lopez, Kevin Hart, Mila Kunis oraz Priyanka Chopra Jonas, która wspólnie z Lisą z zespołu BLACKPINK wręczyła nagrodę Noah Wyle'owi za najlepszą rolę męską w serialu telewizyjnym "The Pitt".

"Grzesznicy" – komercyjny sukces i muzyka

Wieczór okazał się słodko-gorzki dla twórców horroru "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Film dostał siedem nominacji i był uznawany za wielkiego faworyta tegorocznego rozdania nagród, zdobył Złoty Glob w kategorii produkcji z największą oglądalnością lub najbardziej dochodowych oraz za muzykę. Nikki Glaser, prowadząca galę po raz drugi z rzędu, skwitowała to żartem, że "nawet najwięksi grzesznicy muszą czasem odejść od ołtarza z pustymi rękami".

Najgłośniejsze seriale roku wyróżnione

Fani seriali świętowali sukces głośnych produkcji "Studio" (Apple TV) oraz "Dojrzewanie" (Netflix). Ta druga produkcja, nagrodzona jako najlepszy miniserial, przyniosła statuetki debiutującemu na ekranie Owenowi Cooperowi (najlepsza drugoplanowa rola męska w produkcji telewizyjnej) oraz Stephenowi Grahamowi (najlepszy aktor w limitowanej produkcji telewizyjnej) i Erin Doherty (najlepsza drugoplanowa rola kobieca w produkcji telewizyjnej).

Złoty Glob za najlepszy serial dramatyczny trafił do twórców "The Pitt".

Nagroda specjalna dla Helen Mirren

Specjalne wyróżnienia wręczono w tym roku podczas dodatkowej ceremonii Golden Eve. Helen Mirren, odbierając nagrodę im. Cecila B. DeMille’a z rąk Harrisona Forda, podkreśliła, że nie jest to podsumowanie jej kariery, lecz celebracja "życia przesiąkniętego potem i pasją".

Sarah Jessica Parker została uhonorowana nagrodą im. Carol Burnett za wybitne zasługi dla telewizji. Aktorka, znana powszechnie jako Carrie Bradshaw z "Seksu w wielkim mieście", ze wzruszeniem przyznała, że nazywanie siebie aktorką przez tyle dekad to dla niej spełnienie najśmielszych snów.

Kontrowersje ze Złotymi Globami

Wydarzenie, zorganizowało Dick Clark Productions. Przez niemal 80 lat odpowiadało za nie Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, jednak po kontrowersjach dotyczących braku transparentności i różnorodności, organizacja została rozwiązana w 2023 roku.

O nagrodach decyduje teraz większe i bardziej zróżnicowane grono – ponad 300 dziennikarzy z ok. 75 krajów. Złote Globy są uznawane za najważniejszy prognostyk przed Oscarami i jako jedyne łączą nagrody dla kina oraz telewizji.