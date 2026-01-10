Film "Urodzony rabuś" ("Roofman") miał się pojawić w polskich kinach w październiku, ale ostatecznie dystrybutor wycofał się z wprowadzenia filmu na wielkie ekrany – i pod koniec grudnia kryminał trafił od razu do wypożyczalni VOD.

Gdzie oglądać?

"Urodzony rabuś" z miejsca został hitem VOD. Film można wypożyczyć najtaniej w wypożyczalni Nowe Horyzonty – już za 14,90 zł. Niewiele drożej, bo 14,99, kosztuje w Prime Video. Z kolei w TVP VOD trzeba zapłacić 17 zł, w MEGOGO – 17,90 zł, w Rakuten TV – 17,99 zł, w Playerze – 18 zł, w Polsat Box Go – 20 zł.

Reklama

Prawdziwa historia

Były żołnierz Jeffrey Manchester przez lata okradał restauracje McDonald's, wykorzystując swoją wiedzę o ich procedurach, ale też... uprzejmość. Wkładał mundur, wchodził przez dach, witał się z pracownikami, a potem okradał lokal, nie używając przemocy. Nazywano go "kulturalnym złodziejem" i "człowiekiem z dachu" (oryginalny tytuł filmu to właśnie "Roofman"). Zanim został złapany, zdołał okraść 60 fastfoodowych restauracji w 9 różnych stanach. Jego łupem miało paść 100 tysięcy dolarów. Kiedy został skazany na 45 lat i trafił do więzienia, prędko znalazł kreatywny sposób na ucieczkę i przeczekanie gorącego okresu poszukiwań: zamieszkał w sklepie z zabawkami Toys R Us, znalazł dziewczynę, udzielał się jako aktywny członek społeczności, zbudował sobie kompletnie wyimaginowaną historię kariery i żył podwójnym życiem.

O czym jest film?

Reklama

Filmowy Jeffrey jest przestępcą – celebrytą. Choć nikt nie zna jego tożsamości, dzięki nietypowej metodzie działania – wchodzi przez dach do restauracji McDonald's – i szarmanckiemu zachowaniu wobec swych ofiar, staje się jednym z najsłynniejszych złodziei w Ameryce. Ścigany przez policję i FBI od tygodni ukrywa się w wielkim sklepie z zabawkami i wiedzie podwójne życie jako nowy członek lokalnej społeczności. Jednak gdy zakocha się w samotnej matce, straci swą legendarną czujność i zacznie popełniać błędy, bezwzględni stróże prawa wreszcie trafią na jego trop. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organa ścigania? "Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop... chociaż bandyta" – prosi dystrybutor.

Kto występuje w filmie?

W roli szarmanckiego złodzieja występuje Channing Tatum ("21 Jump Street", "Magic Mike", "Świat w płomieniach", "Pies", "Zaginione miast", "Nienawistna ósemka", "Step Up – Taniec zmysłów"), a partnerują mu Kirsten Dunst ("Civil War", "Psie pazury", "Spider-Man", "Melancholia", "Wimbledon", "Wywiad z wampirem", "Zakochany bez pamięci", "Jumanji"), Juno Temple ("Ted Lasso", "Fargo", "Pokuta", "Venom 3: Ostatni taniec", "Czarownica", "Mroczny Rycerz powstaje", "Zabójczy Joe") i Peter Dinklage ("Gra o tron", "Dróżnik", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Cyrano").

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Derek Cianfrance ("Blue Valentine", "Drugie oblicze", "Światło między oceanami"), który jest również współautorem scenariusza, obok debiutującego w tej materii Kirta Gunna.